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| | Наташа Королёва «пошалила» в гримёрке с композитором Баскова

Наташа Королёва «пошалила» в гримёрке с композитором Баскова

Вчера, 19:34
<span style="letter-spacing: 0px; word-spacing: 0.1em;">>Известная певица Наташа Королёва призналась в Instagram, что «пошалила» с композитором Баскова Германом Титовым. Поклонники попросили артистку быть осторожнее с таким «развлечением».

Наташа Королёва «пошалила» в гримёрке с композитором Баскова

 

«Ух, уж эти жёлтые тюльпаны!» - сделала акцент на презенте от Титова Королёва в подписи к фотографии. Интернет-пользователи задумались, не намекнула ли певица таким образом на расставание с Тарзаном, как сообщает VladTime.

Как известно, у Наташи Королёвой есть хит «Жёлтые тюльпаны», где говорится о том, что они «вестники разлуки». Поклонники посчитали, что артистка вполне могла провести аналогию с этой песней в реальной жизни. Они порекомендовали исполнительнице «не будить зверя», чтобы жёлтые тюльпаны не сменились «красными гвоздиками».

Ирина Летинская
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