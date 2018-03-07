Наташа Королёва «пошалила» в гримёрке с композитором Баскова

<span style="letter-spacing: 0px; word-spacing: 0.1em;">>Известная певица Наташа Королёва призналась в Instagram, что «пошалила» с
композитором Баскова Германом Титовым. Поклонники попросили артистку быть
осторожнее с таким «развлечением».
«Ух, уж эти жёлтые тюльпаны!» - сделала акцент на презенте
от Титова Королёва в подписи к фотографии. Интернет-пользователи задумались, не
намекнула ли певица таким образом на расставание с Тарзаном, как сообщает VladTime.
Как известно, у Наташи Королёвой есть хит «Жёлтые тюльпаны»,
где говорится о том, что они «вестники разлуки». Поклонники посчитали, что
артистка вполне могла провести аналогию с этой песней в реальной жизни. Они
порекомендовали исполнительнице «не будить зверя», чтобы жёлтые тюльпаны не
сменились «красными гвоздиками».
Ирина Летинская