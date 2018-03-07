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| | Подруга назвала Настю Рыбку девушкой без принципов

Подруга назвала Настю Рыбку девушкой без принципов

Вчера, 18:55
Стали известны интересные подробности о жизни Насти Рыбки. О моментах ее жизни рассказала подруга, назвавшая модель девушкой без принципов.

Подруга назвала Настю Рыбку девушкой без принципов

 

Рыбка родилась и жила некоторое время в Бобруйске. В настоящее время она является звездой родного города, эпизоды с ее участием вовсю обсуждают в населенном пункте. Одна их подруг девушки сообщила ряд подробностей, которые касаются жизни соблазнительницы олигархов. По словам подруги, Настя ранее была хорошей девушкой, она до девятого класса хорошо училась в школе, ей давались гуманитарные науки, к тому же Рыбка кандидат в мастера спорта по плаванию.

В 16 лет она захотела выйти замуж, чего вскоре добилась, а после - родила мальчика. Брак продлился всего два года, далее пара развелась. Через какое-то время у Насти появился новый муж, но и с ним личная жизнь не заладилась: в один момент девушка «заскучала».

Тема секса никогда не стесняла Рыбку, она всегда свободно поддерживала беседу на эту тему. По словам подпруги, на площади в Бобруйске она никогда не занималась сексом, а если ей приглянулся парень, она спокойно ложилась с ним в постель.
Никита Готский
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