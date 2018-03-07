Подбросили: Лена Миро обвинила Симоньян во лжи про iPhone

Блогер Лена Миро поражается обману главреда RT Маргариты Симоньян, которая утверждает, что у нее нет iPhone. Лене при этом удалось доказать обратное.

Никита Готский

Ранее в соцсети Симоньян написала, что пользуется смартфонами iPhone. Тем не менее, она опубликовала пост в Twitter, где пишет, что применяет в своей жизни кнопочный гаджет. Обман главного редактора Russia Today быстро раскрыли. Соцсеть показала, что данный месседж Маргарита отправила через смартфон Apple.На это журналистка написала, что вместо нее сообщения в соцсети пишет и публикует «хорошая девочка» или «мальчик». Лена Миро удивляется, как аккаунт такого представителя массмедиа, как Маргарита Симоньян может вести посторонний человек. Она заявила, что в данное время должности выдаются не за профессионализм, а «за что угодно», бездарности «оккупировали власть», тогда как достойные люди в «*опе».