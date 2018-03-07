"Толстая Кардашьян": Чайна Блэк показала свои огромные ягодицы

Афроамериканская модель Блэк Чайна похвалилась своими огромными прелестями. Ее «пятая точка» стала еще больше, чем была ранее, из-за чего ее сравнили с Ким Кардашьян, только толще.

Чайна известна своей неудержимой любовью к пластической хирургии. Теперь она вовсю хвалится собственными достоинствами во время фотосессии на пляже в Малибу. Чайну продолжительное время связывали близкая дружба с Робом Кардашьян - родственником известной Ким.

Никита Готский

После вторых родов Блэк смогла быстро вернуть себе прежнюю форму. Роб ранее сообщал, что Чайна сбросила лишние калории благодаря стараниям пластических хирургов, за которую будто бы он заплатил свои деньги. Принимая во внимание его слова, пользователи посчитали, что Чайна не только пошла на липосакцию, но и нарастила ягодицы. Ее эротические снимки с пляжа разлетелись по всему интернету, пользователи тут же принялись осуждать обилие целлюлита на ногах Блэк Чайни и сообщать свои впечатления от увиденных ягодиц.