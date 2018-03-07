Дана Борисова вместо гордости за талант дочери выставила рекламу цветов

Известная телеведущая Дана Борисова в очередной раз удивила подписчиков в Instagram. В записи о выступлении своей дочери она в первую очередь решила прорекламировать цветы.

Дочь Борисовой, Полина Аксёнова, выступила на концерте, приуроченном празднованию 8 марта. В публикации, сделанной телеведущей, в первую очередь идут снимки рекламируемых ею цветов, а уже после идет выступление дочери. Возмущение подписчиков вызвало как раз то, что для Даны на первом месте оказались реклама и заработок, а уже потом – собственная дочь.Подписчики удивились и тому, что на видеозапись не акцентирована на дочери, а камера постоянно бегает. Так же они предположили, что и Полина старается не попасть на глаза матери. «Больше хештегов, чем слов. Если есть что сказать, это делается чисто, откровенно, без рекламы!», - поклонники Даны обратили внимание и на текст публикации. Однако они отметили и факт того, что Борисова, которая борется с наркотической зависимостью, улыбается, что случается крайне редко на ее фотографиях.