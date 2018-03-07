Настасья Самбурская показала, как элегантно шлёпнулась вниз по лестнице

Самбурская уже далеко не первый раз удивляет своих поклонников необычными снимками. На этот раз актриса показала фото, на котором изображено её падение вниз по лестнице. Подписчики назвали это «элегантным падением». У Самбурской в Instagram свыше 9 миллионов подписчиков. Чтобы такая аудитория не расходилась, необходимо её регулярно удивлять.
Именно поэтому в профиле актрисы можно заметить массу странных снимков. Они раздвигает ноги, возбуждая мужчин, кривляется и готова даже делать аморальные вещи, чтобы увеличить посещаемость на своей странице. Поклонники посмеялись с «элегантного падения» с лестницы. Всего за пару минут её снимок оценили свыше 30 тысяч подписчиков.