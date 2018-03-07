Смертоносный астероид пролетает возле Земли: NASA не способно нейтрализовать угрозу

Мнения

Смертоносный астероид пролетает возле Земли: NASA не способно нейтрализовать угрозу

Что ожидает человечество?

Бедра есть, груди не видно: Эротический снимок Бузовой рассмешил Сеть

От Редактора

Бедра есть, груди не видно: Эротический снимок Бузовой рассмешил Сеть

Нет силикона, нет восхищения.

Сюжеты :

Ученые выяснили, почему татуировки не стираются Вагнеровцы открыли подробности своей работы в Сирии Игрок из ПСЖ высморкался и вытер сопли о Роналду Такая страшная: Бузову без макияжа назвали жертвой неудачной пластики Полиция задержала гендиректора «КрасАвиа» Ивана Попова Эксперты и экстрасенсы рассказали, кто может победить на выборах-2018 в РФ Учёные нашли двухтысячелетний папирус с историей о спасении котенка В Ростове взорвалась припаркованная машина с водителем внутри Ему всё можно: Водонаева показала, как её трогают за грудь Донской дрифт: В Ростове трамвай заскользил по дороге Ультрасы ПАОКа захватили студию греческого телеканала Замужество не остановило: Эмили Ратаковски снова разделась и показала "беременность"
| | Настасья Самбурская показала, как элегантно шлёпнулась вниз по лестнице

Настасья Самбурская показала, как элегантно шлёпнулась вниз по лестнице

Сегодня, 17:53
Телеведущая и актриса Настасья Самбурская показала необычный снимок, как элегантно упала головой вниз на лестнице. Девушку запечатлели, когда она уже просто лежала и не могла пошевелиться.

Настасья Самбурская показала, как элегантно шлёпнулась вниз по лестнице

 

Самбурская уже далеко не первый раз удивляет своих поклонников необычными снимками. На этот раз актриса показала фото, на котором изображено её падение вниз по лестнице. Подписчики назвали это «элегантным падением». У Самбурской в Instagram свыше 9 миллионов подписчиков. Чтобы такая аудитория не расходилась, необходимо её регулярно удивлять.

Именно поэтому в профиле актрисы можно заметить массу странных снимков. Они раздвигает ноги, возбуждая мужчин, кривляется и готова даже делать аморальные вещи, чтобы увеличить посещаемость на своей странице. Поклонники посмеялись с «элегантного падения» с лестницы. Всего за пару минут её снимок оценили свыше 30 тысяч подписчиков.
Вещий Олег
Новости по теме
Настасья Самбурская показала откровенную фотографию
Настасья Самбурская показала откровенную фотографию

Артистка Настасья Самбурская показала у себя на профиле в сети Instagram загадочное фото, сделанное с монитора. На снимке она была запечатлена в нижнем белье,

Настасья Самбурская в Instagram продемонстрировала накачанные плечи и попу
Настасья Самбурская в Instagram продемонстрировала накачанные плечи и попу

Настасья Самбурская на своей странице в Instagram показала свои накачанные плечи и попу. Фото за пол часа набрало около 50 тысяч просмотров.

Настасья Самбурская стала блондинкой
Настасья Самбурская стала блондинкой

Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская не прекращает удивлять поклонников своими преображениями. На этот раз актриса стала блондинкой.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости