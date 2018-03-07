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| | Очередной скандал в эфире: Дмитрию Шепелеву запретили эфир после драки Цымбалюк-Романовской

Очередной скандал в эфире: Дмитрию Шепелеву запретили эфир после драки Цымбалюк-Романовской

Сегодня, 17:59
Россияне устали от продолжительного скандального «сериала» , в который их погрузил развод Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской. С каждым разом в него вступают все новые действующие лица и новые факты.

Очередной скандал в эфире: Дмитрию Шепелеву запретили эфир после драки Цымбалюк-Романовской

 

Во время съемок одного из выпусков программы Дмитрия Шепечева «На самом деле» произошла неприятная ситуация, которая завершилась дракой. О произошедшем журналистам рассказала Элина Мазур. Которая все видела своими глазами. Она рассказала, что Виталина Цымбалюк-Романовская, находясь под влиянием алкоголя, открыто издевалась над Арменом Джигарханяном. Марка Рудинштейна Виталина довела до больничной койки, избив его.

Отметим, что сейчас Рудинштейн находится в одной из городских клиник. Также Мазур рассказала, что Марк написал письмо руководству «Первого канала», в котором требовал не транслировать записи с ним, а также не упоминать его имя на канале. Чтобы поддержать друга Джигарханян написал аналогичное письмо, под которым подписались все знакомые. Сама Элина Мазур направила документ, в котором просила запретить пускать в эфир этот выпуск передачи. Это означает, что Шепелев не сможет транслировать шоу, которое закончилось потасовкой и оскорблениями.
Анна Котова
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