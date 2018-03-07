Цымбалюк-Романовская "слила" интим-видео Эллины Мазур

Между двумя бывшими подругами Эллиной Мазур и Цымбалюк-Романовской разразилась настоящая война. Виталина "слила" интим-видео своей экс-подруги и соперницы.

Эллина Мазур узнала, что бывшая гувернантка Армена Джигарханяна отнесла на телевидение на передачу «На самом деле» видеозапись, на которой она снята в голом виде. Мазур понятия не имеет, где ее смогли снять в столь откровенном обличии, но заверила всех, что если это видео выйдет в эфир передачи, то она подаст в суд на Виталину за нарушение неприкосновенности частной жизни и шантаж. Также Эллина рассказала, что бывшая подруга просила ее об услуге - поместить Армена Джигарханяна в больницу для душевно больных и обещала ей за это вознаграждение в размере трех миллионов долларов.

Оказалось, что у Виталины во время супружеского брака с Арменом был любовник. На такие заявления Виталина Цимбалюк-Романовская не заставит ждать ответа и возможно выложит новый очередной компромат против своей экс-подруги. Сегодня на Первом канале в эфир выйдет передача «На самом деле», в которой примут участие две подруги, ставшие друг другу заядлыми врагами.

Пелагея Лебединская