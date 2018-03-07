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| | Эвелина Блёданс сменила пол и отрастила усы

Эвелина Блёданс сменила пол и отрастила усы

Сегодня, 17:37
Актриса Эвелина Бледанс решила поэкспериментировать и сменила пол, а также отрастила усы. В доказательство этому знаменитость разместила в своем профиле соответствующее фото.

Эвелина Блёданс сменила пол и отрастила усы

 

На снимке артистка продемонстрировала своим поклонникам новый образ. Она решила сменить пол и отрастить усы. Конечно же, это всего лишь профессиональное использование грима, накладных усов и парика. Однако это преображение очень понравилось поклонникам. Фотокарточку Эвелина подписала поздравительными словами, а также написала, что некоторым женщинам придется переодеться в такой же наряд как у нее и дарить самим себе подарки. В конце она задала вопрос своим подписчикам, на кого она похожа на снимке. Поклонники незамедлительно начали оставлять свои предположения. Большинство фанатов сошлись во мнении, что знаменитость похожа на Александра Реву в молодости.

Ранее Рената Литвинова призналась, что ей пришлось превратиться в прекрасного принца, о котором она когда-то мечтала. Под этим высказыванием актриса имела в виду то, что теперь она сама всем покупает подарки к 8 марта.


Анна Котова
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