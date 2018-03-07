Смертоносный астероид пролетает возле Земли: NASA не способно нейтрализовать угрозу

Мнения

Смертоносный астероид пролетает возле Земли: NASA не способно нейтрализовать угрозу

Что ожидает человечество?

Бедра есть, груди не видно: Эротический снимок Бузовой рассмешил Сеть

От Редактора

Бедра есть, груди не видно: Эротический снимок Бузовой рассмешил Сеть

Нет силикона, нет восхищения.

Сюжеты :

Ученые выяснили, почему татуировки не стираются Вагнеровцы открыли подробности своей работы в Сирии Игрок из ПСЖ высморкался и вытер сопли о Роналду Такая страшная: Бузову без макияжа назвали жертвой неудачной пластики Полиция задержала гендиректора «КрасАвиа» Ивана Попова Эксперты и экстрасенсы рассказали, кто может победить на выборах-2018 в РФ Учёные нашли двухтысячелетний папирус с историей о спасении котенка В Ростове взорвалась припаркованная машина с водителем внутри Ему всё можно: Водонаева показала, как её трогают за грудь Донской дрифт: В Ростове трамвай заскользил по дороге Ультрасы ПАОКа захватили студию греческого телеканала Замужество не остановило: Эмили Ратаковски снова разделась и показала "беременность"
| | Такая страшная: Бузову без макияжа назвали жертвой неудачной пластики

Такая страшная: Бузову без макияжа назвали жертвой неудачной пластики

Сегодня, 17:20
На протяжении долгого времени над исполнительницей и ведущей скандального шоу «Дом-2» Ольгой Бузовой постоянно издеваются не только пользователи, но и знаменитости. В комментариях к новой публикации знаменитость назвали жертвой неудачной пластики.

Такая страшная: Бузову без макияжа назвали жертвой неудачной пластики

 

На новом фото Ольга Бузова предстала перед поклонниками без капли косметики, в естественном виде. Пользователи предполагают, что свою естественную красоту исполнительница пыталась прикрыть солнцезащитными очками. Однако это ей не совсем удалось, так как внимательные поклонники заметили это сразу. Саму фотографию знаменитость подписала словами, что в предвкушении весны стоит влюбляться с первого взгляда. Некоторые поклонники написали подбадривающие слова, так как на недавнем выступлении на гастролях Бузова повредила коленку. Однако были и такие, которые начали не только критиковать, но и оскорблять исполнительницу, называя ее "страшной".

Такая страшная: Бузову без макияжа назвали жертвой неудачной пластики

 

Ранее фолловеры пытались объяснить Бузовой, что она опозорилась на весь мир, когда та разместила фото без макияжа.
Анна Котова
Новости по теме
На весь мир уже опозорилась: Бузову без макияжа высмеяли подписчики
На весь мир уже опозорилась: Бузову без макияжа высмеяли подписчики

Поклонники Ольги Бузовой не одобряют ее поведение и считают, что исполнительница опозорилась уже на весь мир, но не стала останавливаться. Теперь ведущая

Бузову сравнили с трансвеститом из-за яркого макияжа
Бузову сравнили с трансвеститом из-за яркого макияжа

Ведущая шоу "Дом-2" Ольга Бузова опубликовала в Instagram видеообращение к своим поклонникам. В этой записи артистка предстала перед пользователями с ярким

Ольга Бузова шокировала «восковым» лицом без косметики
Ольга Бузова шокировала «восковым» лицом без косметики

Поклонники Ольги Бузовой шокированы от того, как изменилась знаменитость. На недавнем снимке телеведущая показала своё лицо без макияжа, чем неприятно удивила

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости