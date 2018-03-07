Такая страшная: Бузову без макияжа назвали жертвой неудачной пластики

На протяжении долгого времени над исполнительницей и ведущей скандального шоу «Дом-2» Ольгой Бузовой постоянно издеваются не только пользователи, но и знаменитости. В комментариях к новой публикации знаменитость назвали жертвой неудачной пластики.

На новом фото Ольга Бузова предстала перед поклонниками без капли косметики, в естественном виде. Пользователи предполагают, что свою естественную красоту исполнительница пыталась прикрыть солнцезащитными очками. Однако это ей не совсем удалось, так как внимательные поклонники заметили это сразу. Саму фотографию знаменитость подписала словами, что в предвкушении весны стоит влюбляться с первого взгляда. Некоторые поклонники написали подбадривающие слова, так как на недавнем выступлении на гастролях Бузова повредила коленку. Однако были и такие, которые начали не только критиковать, но и оскорблять исполнительницу, называя ее "страшной".

Анна Котова

Ранее фолловеры пытались объяснить Бузовой, что она опозорилась на весь мир, когда та разместила фото без макияжа.