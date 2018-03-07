Шпионку Анну Чапман раскритиковали за эротические снимки

Откровенные снимки российской разведчицы Анны Чапман появились недавно в СМИ Англии. Иностранной прессе не понравились такие кадры - шпионка публикует подобные фото, когда ее коллега Сергей Скрипаль находится в больнице.

Никита Готский

Анна Чапман является одной из десяти агентов, возвратившихся восемь лет назад в РФ в связи с обменом на четверых зарубежных шпионов, в числе которых имелся 66-летний Сергей Скрипаль. Не так давно английская пресса решила пристыдить Чапман за изображения в ее Instagram. Разведчица выложила откровенные фотографии на пляже, но возмутило журналистов не это, а то, что в это время в клинику попал Скрипаль, на которого ее ранее обменяли.Анну Чапман арестовали в США в 2010 году, когда та не раскрыла свое сотрудничество с Москвой. Она, как считается, занималась разведкой, представляясь всем как бизнесмен.