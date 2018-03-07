Смертоносный астероид пролетает возле Земли: NASA не способно нейтрализовать угрозу

Мнения

Смертоносный астероид пролетает возле Земли: NASA не способно нейтрализовать угрозу

Что ожидает человечество?

Бедра есть, груди не видно: Эротический снимок Бузовой рассмешил Сеть

От Редактора

Бедра есть, груди не видно: Эротический снимок Бузовой рассмешил Сеть

Нет силикона, нет восхищения.

Сюжеты :

Ученые выяснили, почему татуировки не стираются Вагнеровцы открыли подробности своей работы в Сирии Игрок из ПСЖ высморкался и вытер сопли о Роналду Такая страшная: Бузову без макияжа назвали жертвой неудачной пластики Полиция задержала гендиректора «КрасАвиа» Ивана Попова Эксперты и экстрасенсы рассказали, кто может победить на выборах-2018 в РФ Учёные нашли двухтысячелетний папирус с историей о спасении котенка В Ростове взорвалась припаркованная машина с водителем внутри Ему всё можно: Водонаева показала, как её трогают за грудь Донской дрифт: В Ростове трамвай заскользил по дороге Ультрасы ПАОКа захватили студию греческого телеканала Замужество не остановило: Эмили Ратаковски снова разделась и показала "беременность"
| | Шпионку Анну Чапман раскритиковали за эротические снимки

Шпионку Анну Чапман раскритиковали за эротические снимки

Сегодня, 17:09
Откровенные снимки российской разведчицы Анны Чапман появились недавно в СМИ Англии. Иностранной прессе не понравились такие кадры - шпионка публикует подобные фото, когда ее коллега Сергей Скрипаль находится в больнице.

Шпионку Анну Чапман раскритиковали за эротические снимки

 

Анна Чапман является одной из десяти агентов, возвратившихся восемь лет назад в РФ в связи с обменом на четверых зарубежных шпионов, в числе которых имелся 66-летний Сергей Скрипаль. Не так давно английская пресса решила пристыдить Чапман за изображения в ее Instagram. Разведчица выложила откровенные фотографии на пляже, но возмутило журналистов не это, а то, что в это время в клинику попал Скрипаль, на которого ее ранее обменяли.

Анну Чапман арестовали в США в 2010 году, когда та не раскрыла свое сотрудничество с Москвой. Она, как считается, занималась разведкой, представляясь всем как бизнесмен.
Никита Готский
Новости по теме
Экс-шпионка и телеведущая Анна Чапман родила первенца
Экс-шпионка и телеведущая Анна Чапман родила первенца

Экс-шпионка и ведущая популярной программы «Тайны мира» Анна Чапман родила первенца. Знаменитость хотела, чтоб этот факт остался в стороне от прессы и никак не

Бывшая «русская шпионка» Анна Чапман оденет наших модниц
Бывшая «русская шпионка» Анна Чапман оденет наших модниц

Анна Чапман решила оставить свою политическую деятельность в качестве «русской шпионки» и одеть наших модниц, открыв в России магазин по продаже линии одежды

Экс-разведчица Анна Чапман презентовала женскую линию одежды
Экс-разведчица Анна Чапман презентовала женскую линию одежды

Популярная российская телеведущая и экс-разведчица Анна Чапман презентовала женскую линию одежды в Анталии на Dosso Dossi Fashion show 2014.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости