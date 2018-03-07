Элина Камирен показала фото своей восхитительной дочери

Бывшая участница «Дом-2» Элина Камирен снова порадовала подписчиков кадрами своей голубоглазой дочери Саши, о которой довольно часто забывает ее отец Александр Задойнов. Фанаты не устают радоваться взрослению маленькой девочки.

Никита Готский

Камирен обнародовала в Сети ряд изображений и короткий видеоролик, где Александра в компании ровесников поздравляла мам и бабушек с 8 марта. Элина сообщает, что номер дочери сильно растрогал и порадовал ее. В настоящее время мама и ее дочь занимаются обустройством новой недвижимости в Сочи, куда перебрались несколько лет назад.Русоволосая голубоглазая Саша, очень напоминающая ангела, восхитила подписчиков Камирен. Они написали в ее адрес десятки комплиментов, пожелав ей всего хорошего в жизни. Элина воспитывает дочь самостоятельно, почти без отца Александры.