Билеты на концерт Ольги Бузовой разобрали с молниеносной скоростью

Скорость продажи билетов на концерт Ольги Бузовой, который состоится в Тамбове 28 мая, поразила организаторов. До предстоявшего концерта еще два месяца, а билеты уже практически все раскуплены.

Пелагея Лебединская

С марта светская львица Ольга Бузова отправляется в гастрольный тур со своим сольным концертом, она выступит в 30 городах России. Месяц назад знаменитая певица сняла свой клип на песню «Wi-Fi», который принес ей славу и популярность среди поклонников. В концертную программу Бузовой вошло много ее песен, а также и песня «Wi-Fi», благодаря которой билеты на предстоящие выступления знаменитости, распродаются с огромной скоростью, что превзошло все ожидания организаторов концертов.Отметим, что Ольга Бузова начала свою карьеру певицы в 2017 году, тогда она впервые выступила на музыкальной передаче «Новая волна» с песней «Под звуки поцелуев». С тех пор Ольга делает успехи в развитии своей карьеры и пользуется огромной популярностью в мире шоу-бизнеса.