Украинские радикалы попытались сорвать выступление Ирины Билык во Львове

Львовские национал-радикалы заблокировали вход в Театр оперы и балета перед выступлением Ирины Билык. Пробравшись в гримерную комнату певицы, решительно настроенные участники акции заставили ее признать Россию «агрессором».

Виктория Озерова

Накануне во Львове в 19:00 по местному времени в Театре оперы и балета должен был начаться концерт Ирины Билык. Мероприятие почти сорвалось из-за действий местных радикалов. Они собрались перед входом в здание. Националисты не пропускали зрителей и пробрались в гримерную комнату артистки. Там они заставили ее провозгласить Россию «агрессором» и заявить, что Крым принадлежит Киеву. Ирина Билык сделала это, чтобы начать выступление, но отметила, что не считает жителей РФ «захватчиками», поскольку ее муж также гражданин России, и попросила не грести под одну гребенку всех артистов.Прошлым летом националрадикалы попытались не допустить концерт Билык в Одессе и устроили драку с правоохранителями.