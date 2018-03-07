Смертоносный астероид пролетает возле Земли: NASA не способно нейтрализовать угрозу

Мнения

Смертоносный астероид пролетает возле Земли: NASA не способно нейтрализовать угрозу

Что ожидает человечество?

Бедра есть, груди не видно: Эротический снимок Бузовой рассмешил Сеть

От Редактора

Бедра есть, груди не видно: Эротический снимок Бузовой рассмешил Сеть

Нет силикона, нет восхищения.

Сюжеты :

Ученые выяснили, почему татуировки не стираются Вагнеровцы открыли подробности своей работы в Сирии Игрок из ПСЖ высморкался и вытер сопли о Роналду Такая страшная: Бузову без макияжа назвали жертвой неудачной пластики Полиция задержала гендиректора «КрасАвиа» Ивана Попова Эксперты и экстрасенсы рассказали, кто может победить на выборах-2018 в РФ Учёные нашли двухтысячелетний папирус с историей о спасении котенка В Ростове взорвалась припаркованная машина с водителем внутри Ему всё можно: Водонаева показала, как её трогают за грудь Донской дрифт: В Ростове трамвай заскользил по дороге Ультрасы ПАОКа захватили студию греческого телеканала Замужество не остановило: Эмили Ратаковски снова разделась и показала "беременность"
| | Украинские радикалы попытались сорвать выступление Ирины Билык во Львове

Украинские радикалы попытались сорвать выступление Ирины Билык во Львове

Сегодня, 16:09
Львовские национал-радикалы заблокировали вход в Театр оперы и балета перед выступлением Ирины Билык. Пробравшись в гримерную комнату певицы, решительно настроенные участники акции заставили ее признать Россию «агрессором».

Украинские радикалы попытались сорвать выступление Ирины Билык во Львове

 

Накануне во Львове в 19:00 по местному времени в Театре оперы и балета должен был начаться концерт Ирины Билык. Мероприятие почти сорвалось из-за действий местных радикалов. Они собрались перед входом в здание. Националисты не пропускали зрителей и пробрались в гримерную комнату артистки. Там они заставили ее провозгласить Россию «агрессором» и заявить, что Крым принадлежит Киеву. Ирина Билык сделала это, чтобы начать выступление, но отметила, что не считает жителей РФ «захватчиками», поскольку ее муж также гражданин России, и попросила не грести под одну гребенку всех артистов.

Прошлым летом националрадикалы попытались не допустить концерт Билык в Одессе и устроили драку с правоохранителями.
Виктория Озерова
Новости по теме
Концерт Ирины Билык в Одессе неонацистам сорвать не удалось
Концерт Ирины Билык в Одессе неонацистам сорвать не удалось

Народная артистка Украины Ирина Билык выступила в Одессе с концертом, сорвать который грозились местные неонацисты. Радикалы посчитали певицу предательницей

В Одессе после угроз радикалов отменили концерт Ирины Билык‍
В Одессе после угроз радикалов отменили концерт Ирины Билык‍

После многочисленных угроз украинских радикалов в Одессе было принято решение об отмене концерта народной артистки Украины Ирины Билык. Причиной тому стало ее

В Сеть попало интимное фото Филиппа Киркорова и Ирины Билык
В Сеть попало интимное фото Филиппа Киркорова и Ирины Билык

В социальную сеть попало интимное фото поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова и украинской исполнительницы Ирины Билык, поклонникам есть о чем

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости