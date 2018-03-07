Повредившая ногу Ольга Бузова отправилась на МРТ в Липецке

Жители Липецка новость о том, что Ольга травмировала ногу, восприняли весьма бурно. 7 марта у нее был намечен концерт в городе. Несмотря на сильные боли, певица готова на все ради своих поклонников и выступление отменять не планирует. После МРТ Ольга намерена узнать, насколько активно ей можно ходить, хотя уже в Instagram она пишет, что доктор запретил ей это на протяжении пяти дней.
Ольга заявила, что переживать, на самом деле, есть о чем, ведь отек выглядит достаточно пугающе. Неизвестно, стоит ли до конца быть уверенными в концерте жителям Липецка, ведь врачи могут попросту запретить Бузовой выходить на сцену, дабы еще больше не ухудшить состояние своего здоровья.
В комментариях к публикации, подписчики повально начали желать Ольге скорейшего выздоровления, а также выказывали надежды на то, что липецкий концерт все же состоится.