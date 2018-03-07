Повредившая ногу Ольга Бузова отправилась на МРТ в Липецке

Во время турне по Дальнему Востоку Ольга Бузова призналась, что сильно повредила себе ногу, из-за чего сейчас ей трудно ходить. Отменять свои концерты девушка, однако, не планирует и обещает, что сегодняшнее выступление в Липецке все же состоится. Тем не менее, по приезду в город она намерена отправиться в больницу для того, чтобы сделать МРТ. Об этом она сообщила поклонникам в своем Instagram.

Николай Офицеров

Жители Липецка новость о том, что Ольга травмировала ногу, восприняли весьма бурно. 7 марта у нее был намечен концерт в городе. Несмотря на сильные боли, певица готова на все ради своих поклонников и выступление отменять не планирует. После МРТ Ольга намерена узнать, насколько активно ей можно ходить, хотя уже в Instagram она пишет, что доктор запретил ей это на протяжении пяти дней.Ольга заявила, что переживать, на самом деле, есть о чем, ведь отек выглядит достаточно пугающе. Неизвестно, стоит ли до конца быть уверенными в концерте жителям Липецка, ведь врачи могут попросту запретить Бузовой выходить на сцену, дабы еще больше не ухудшить состояние своего здоровья.В комментариях к публикации, подписчики повально начали желать Ольге скорейшего выздоровления, а также выказывали надежды на то, что липецкий концерт все же состоится.