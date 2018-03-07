Лариса Вербицкая омолодилась на природе до неузнаваемости

Телеведущая Лариса Вербицкая сохраняет удивительную для своего возраста молодость и красоту. При возрасте в 58 лет знаменитости мало кто дает даже 35. Теледива решила поделиться с поклонниками рецептами своей привлекательности и рассказала о месте, где люди могут спокойно доживать до ста лет и не болеть.

Очаг здоровья и долголетия Вербицкая обнаружила на Алтае. Там ведущая программы «Доброе утро» решила не просто отдохнуть, но и восстановиться после изнурительной работы. Знаменитость признается, что не впервые приезжает на Марин остров – ей импонируют местные пейзажи. В этот раз теледива посетила местные старинные церкви и Телецкое озеро. Именно здесь, как слышала Лариса, люди живут по сто лет и даже больше. Однако одним созерцанием Лариса не ограничилась. Звезда испробовала на себе целительную силу пантовых ванн с концентратом из рогов марала. По словам теледивы, ванна дала моментальный молодильный эффект, хотя первое впечатление было не очень приятным. Женщине пришлось на двадцать минут погрузиться в слизистую и липкую субстанцию.

Дарья Светозарова

Также знаменитость воспользовалась медовым массажем, минеральными ваннами и обертываниями. Не прошла мимо кедровой фитобочки. По ее словам, эффект оказался превосходящим самые смелые чаяния – пар очистил кожные поры, обменные процессы в организме улучшились и общее самочувствие также стало на порядок лучше. Пользователи заметили, как помолодела теледива. Однако не все верят, что это результат спа-процедур и алтайской природы. Фолловеры уверены, что Вербицкая прибегла к пластике, которая ей не слишком к лицу.