Без юбки и с новым любовником: Анастасия Волочкова начала отмечать 8 Марта

Скандальная балерина Анастасия Волочкова подогрела слухи о своем расставании с очередным любовником. Знаменитость продемонстрировала дорогой подарок от поклонника и заявила, что начинает отмечать 8 Марта.

Светлана Славянская

Анастасия Волочкова уже начала отмечать Международный женский день и стала принимать подарки от многочисленных поклонников. «А вот и первые цветочки к 8 марта от поклонника», - написала балерина в своем микроблоге. Подписчики балерины в Instagram заметили, что пропал фаворит Волочковой Михаил, а сама балерина позирует с шикарным букетом красных роз без юбки.«Миша то где? Неужели уже подсрачником одарили?», «Михаила уже нет, теперь новый поклонник появился», «Анастасия, а вы не часто мужчин меняете?», «Настя, ты опять юбку забыла надеть!», «Юбку забыли надеть, Анастасия», «И кстати давно известно, что восьмого поздравляют любимых женщин, а седьмого любовниц», «Я бы посоветовала сделать другое фото! Обнаженная, только туфли и сверху розы», - комментировали фотографию Волочковой пользователи Сети.