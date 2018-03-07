Смертоносный астероид пролетает возле Земли: NASA не способно нейтрализовать угрозу

Мнения

Смертоносный астероид пролетает возле Земли: NASA не способно нейтрализовать угрозу

Что ожидает человечество?

Бедра есть, груди не видно: Эротический снимок Бузовой рассмешил Сеть

От Редактора

Бедра есть, груди не видно: Эротический снимок Бузовой рассмешил Сеть

Нет силикона, нет восхищения.

Сюжеты :

Ученые выяснили, почему татуировки не стираются Вагнеровцы открыли подробности своей работы в Сирии Игрок из ПСЖ высморкался и вытер сопли о Роналду Такая страшная: Бузову без макияжа назвали жертвой неудачной пластики Полиция задержала гендиректора «КрасАвиа» Ивана Попова Эксперты и экстрасенсы рассказали, кто может победить на выборах-2018 в РФ Учёные нашли двухтысячелетний папирус с историей о спасении котенка В Ростове взорвалась припаркованная машина с водителем внутри Ему всё можно: Водонаева показала, как её трогают за грудь Донской дрифт: В Ростове трамвай заскользил по дороге Ультрасы ПАОКа захватили студию греческого телеканала Замужество не остановило: Эмили Ратаковски снова разделась и показала "беременность"
| | Без юбки и с новым любовником: Анастасия Волочкова начала отмечать 8 Марта

Без юбки и с новым любовником: Анастасия Волочкова начала отмечать 8 Марта

Сегодня, 15:49
Скандальная балерина Анастасия Волочкова подогрела слухи о своем расставании с очередным любовником. Знаменитость продемонстрировала дорогой подарок от поклонника и заявила, что начинает отмечать 8 Марта.

Без юбки и с новым любовником: Анастасия Волочкова начала отмечать 8 Марта

 

Анастасия Волочкова уже начала отмечать Международный женский день и стала принимать подарки от многочисленных поклонников. «А вот и первые цветочки к 8 марта от поклонника», - написала балерина в своем микроблоге. Подписчики балерины в Instagram заметили, что пропал фаворит Волочковой Михаил, а сама балерина позирует с шикарным букетом красных роз без юбки.

«Миша то где? Неужели уже подсрачником одарили?», «Михаила уже нет, теперь новый поклонник появился», «Анастасия, а вы не часто мужчин меняете?», «Настя, ты опять юбку забыла надеть!», «Юбку забыли надеть, Анастасия», «И кстати давно известно, что восьмого поздравляют любимых женщин, а седьмого любовниц», «Я бы посоветовала сделать другое фото! Обнаженная, только туфли и сверху розы», - комментировали фотографию Волочковой пользователи Сети.
Светлана Славянская
Новости по теме
Он точно её не любит: Анастасия Волочкова с любовником посетила мужской монастырь
Он точно её не любит: Анастасия Волочкова с любовником посетила мужской монастырь

Балерина Анастасия Волочкова в компании своего возлюбленного посетила святые места, от чего у поклонников поселились недобрые мысли.

«Зачем опять?»: Анастасия Волочкова начала рабочую неделю со шпагата
«Зачем опять?»: Анастасия Волочкова начала рабочую неделю со шпагата

Скандальная балерина Анастасия Волочкова и на отдыхе не может забыть о растяжке и своих знаменитых шпагатов, которым она начала новую рабочую неделю. Однако

Анастасия Волочкова навестила отца-инвалида
Анастасия Волочкова навестила отца-инвалида

Анастасия Волочкова навестила отца, который проживает в Санкт-Петербурге. Родитель балерины прикован к инвалидному креслу и не разговаривает вот уже 10 лет.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости