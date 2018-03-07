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| | Дмитрий Марьянов при жизни называл свою жену «страшко»

Дмитрий Марьянов при жизни называл свою жену «страшко»

Сегодня, 15:49
Скончавшийся актер Дмитрий Марьянов критически оценивал внешность своей супруги. Знаменитость не брезговал называть свою возлюбленную "страшко".

Дмитрий Марьянов при жизни называл свою жену «страшко»

 

В своем интервью Ксения Бик рассказала, что она уже очень устала от критики по поводу своей внешности. Она не считает себя красавицей, но тем не менее прожила счастливые годы совместной жизни в браке с красавцем Дмитрием Марьяновым. Со слов Екатерины ее покойный муж часто ей говорил: «Ты у меня такое "страшко" – самое красивое в мире», а теперь после смерти Марьянова так называют ее многие критики. недавно вдову очень обидели слова певца Влада Тополева, который сказал, что его тошнит от внешнего вида Ксении Бик. Жена знаменитого актера очень поражена таким оскорблениям, как певец о ней может так говорить, когда он ни разу ее не видел и не был с ней знаком. Со слов Ксении, она хоть и весит 50 килограмм и у нее не восхитительные черты лица и маленькая грудь, однако никто не в праве так ее оскорблять.

Ксения Бик и актер Дмитрий Марьянов поженились 2 сентября 2015 года, Девушка была младше своего супруга на 17 лет, она стала его первой женой, а в 2017 году актер скоропостижно скончался. Он умер по дороге в больницу от тромбоэмболии.
Пелагея Лебединская
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