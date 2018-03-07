Сын Памелы Андерсон набросился с кулаками на родного отца

Сегодня информационные интернет-порталы обсуждают новость о драке между сыном звезды «Спасателей Малибу» и «Дней нашей жизни» Памелы Андерсон и ее экс-возлюбленным Томми Ли. Сообщается, что отец и сын бурно выясняли отношения в доме родителя. У журналистов имеется несколько предположений, почему 20-летний Брэндон мог поднять руку на отца.

Дарья Светозарова

Информацию интернет-изданиям предоставили полицейские, однако причины драки остались невыясненными. Через некоторое время Ли опубликовал на своей страничке в соцсети фото со следами побоев, но спустя несколько минут удалил его. О конфликте он высказался, как о «хорошей работе» со стороны наследника. Томми сокрушался, что давал сыну все, что нужно, все, что тот хотел, но он отплатил черной неблагодарностью.Сын фотомодели тоже не стал молчать. В ответ на саркастическое замечание отца о том, что он «замечательный сын» Брэндон заявил, что с каждым годом у него остается все меньше людей, достойных доверия. Он также заявил, что хотел поделиться этой депрессивной мыслью в фанатами.Журналисты выдвинули несколько версий. Одна из них превращает Брэндона в зачинщика конфликта. Он якобы неадекватно отреагировал на постельную сцену отца с новой пассией. Другие наоборот считают инициатором рукоприкладства Томми: дескать, он напился и полез на сына с кулаками.