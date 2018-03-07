Смертоносный астероид пролетает возле Земли: NASA не способно нейтрализовать угрозу

Мнения

Смертоносный астероид пролетает возле Земли: NASA не способно нейтрализовать угрозу

Что ожидает человечество?

Бедра есть, груди не видно: Эротический снимок Бузовой рассмешил Сеть

От Редактора

Бедра есть, груди не видно: Эротический снимок Бузовой рассмешил Сеть

Нет силикона, нет восхищения.

Сюжеты :

Ученые выяснили, почему татуировки не стираются Вагнеровцы открыли подробности своей работы в Сирии Игрок из ПСЖ высморкался и вытер сопли о Роналду Такая страшная: Бузову без макияжа назвали жертвой неудачной пластики Полиция задержала гендиректора «КрасАвиа» Ивана Попова Эксперты и экстрасенсы рассказали, кто может победить на выборах-2018 в РФ Учёные нашли двухтысячелетний папирус с историей о спасении котенка В Ростове взорвалась припаркованная машина с водителем внутри Ему всё можно: Водонаева показала, как её трогают за грудь Донской дрифт: В Ростове трамвай заскользил по дороге Ультрасы ПАОКа захватили студию греческого телеканала Замужество не остановило: Эмили Ратаковски снова разделась и показала "беременность"
| | Сын Памелы Андерсон набросился с кулаками на родного отца

Сын Памелы Андерсон набросился с кулаками на родного отца

Сегодня, 15:29
Сегодня информационные интернет-порталы обсуждают новость о драке между сыном звезды «Спасателей Малибу» и «Дней нашей жизни» Памелы Андерсон и ее экс-возлюбленным Томми Ли. Сообщается, что отец и сын бурно выясняли отношения в доме родителя. У журналистов имеется несколько предположений, почему 20-летний Брэндон мог поднять руку на отца.

Сын Памелы Андерсон набросился с кулаками на родного отца

 

Информацию интернет-изданиям предоставили полицейские, однако причины драки остались невыясненными. Через некоторое время Ли опубликовал на своей страничке в соцсети фото со следами побоев, но спустя несколько минут удалил его. О конфликте он высказался, как о «хорошей работе» со стороны наследника. Томми сокрушался, что давал сыну все, что нужно, все, что тот хотел, но он отплатил черной неблагодарностью.

Сын фотомодели тоже не стал молчать. В ответ на саркастическое замечание отца о том, что он «замечательный сын» Брэндон заявил, что с каждым годом у него остается все меньше людей, достойных доверия. Он также заявил, что хотел поделиться этой депрессивной мыслью в фанатами.

Журналисты выдвинули несколько версий. Одна из них превращает Брэндона в зачинщика конфликта. Он якобы неадекватно отреагировал на постельную сцену отца с новой пассией. Другие наоборот считают инициатором рукоприкладства Томми: дескать, он напился и полез на сына с кулаками.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Саакашвили: Моя прабабушка спасла Сталина, а он отплатил «черной неблагодарностью»
Саакашвили: Моя прабабушка спасла Сталина, а он отплатил «черной неблагодарностью»

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили поведал пользователям соцсети о том, как его прабабушка спасла тогда будущего генсека СССР Иосифа Сталина от царских

Поклонники пришли в восторг от обнаженной Памелы Андерсон
Поклонники пришли в восторг от обнаженной Памелы Андерсон

Поклонники пришли в восторг от обнаженной Памелы Андерсон. Американская кинозвезда и модель самого популярного мужского журнала Playboy вновь доказала, что

Сын Памелы Андерсон Дилан Ли снялся в рекламе Yves Saint Laurent
Сын Памелы Андерсон Дилан Ли снялся в рекламе Yves Saint Laurent

18-летний сын Томми Ли и Памелы Андерсон принял участие в рекламной кампании известного французского дома моды. Дилан Ли стал лицом Yves Saint Laurent.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости