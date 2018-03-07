"27 лет - это максимум": Бородина отправилась в Милан на день рождения

Российская ведущая Ксения Бородина отправилась в Милан отмечать юбилей. Между тем ее поклонники убеждены - артистке не больше 27 лет.

Никита Готский

Бородина опубликовала в личном блоге в Instagram фотографию, где изображена вместе с бутылками шампанского. Возле знаменитости можно увидеть сделанные из пластмассы цифры 35, которые символизируют юбилей Бородиной. Праздновать торжество ведущая отправится в Милан, о чем о сообщила своим подписчикам. Фолловеры не смогли поверить, что их кумиру уже 35, ведь выглядит Бородина, по их мнению, максимум - на 27 лет.Судя по подписи, снимок сделан на территории московского аэропорта Шереметьево. Фолловеры принялись заблаговременно поздравлять Бородину с наступающим, желать ей всего хорошего и указывать, как она хорошо выглядит в свои годы. Не обошлось без критиков: некоторые уверяют, что красота Ксении стоит немалых денег, а также добавляют, что ведущая возгордилась и уже не хочет отмечать день рождения в РФ, так как летит в Италию.