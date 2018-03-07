"Надо сверить ДНК": Садальский и Пригожин могут оказаться родными братьями

Продюсер Пригожин недавно опубликовал несколько снимков из детства. На них скандально известный актёр Садальский увидел сходство со своими юношескими фото. «Когда Ёсиф Пригожин прислал это фото, подумал что это я на Шаболовке. На съёмках советского "Будильника"....Ан нет, это Иосиф в 10 классе», - написал на своей странице актёр. Он также рассказал, что такое может стать хорошим сюжетом для передач «Пусть говорят» и «Прямой эфир», ведущими которых являются Дмитрий Борисов и Андрей Малахов соответственно.
Поклонники сравнили некоторые другие фотографии Пригожина из детства и пришли к выводу, что Садальский может оказаться родным братом Пригожина. Никто из знаменитостей не поверил в это, называя просто «бредом» и сходством между детскими фото, не более того. К тому же, в родословной Садальского и Пригожина нет общих корней.