Денис Мацуев рассказал о редких встречах со своей дочерью

Прославленный российский пианист-виртуоз Денис Мацуев рассказал о том, что в последнее время видится со своей дочерью всё реже и реже. Редкие встречи с малышкой-дочерью обусловлены плотным рабочим графиком музыканта.

Александр Вест

В очередной выпуске телевизионной передачи «Судьба человека» приглашенным гостем Бориса Корчевникова оказался Денис Мацуев, который рассказал ведущему об особенностях семейной жизни при столь плотном графике выступлений. Музыкант поведал о том, что впервые он стал сожалеть о том, что у него настолько тяжёлый рабочий график, который ограничивает время, уделяемое его маленькой дочери. В октябре малышке исполнится два года, а в течение первого года жизни своей дочери Мацуев и вовсе скрывал тот факт, что он стал отцом. Артист признался, что в прошлом году провёл в семейном очаге всего лишь 23 дня.Денис Мацуев заявил, что постоянно находится в командировках из-за высокой востребованности его таланта, но ему ежедневно хочется больше времени проводить со своей семьёй, наблюдая за тем, как растёт его дочь.