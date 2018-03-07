Смертоносный астероид пролетает возле Земли: NASA не способно нейтрализовать угрозу

Мнения

Смертоносный астероид пролетает возле Земли: NASA не способно нейтрализовать угрозу

Что ожидает человечество?

Бедра есть, груди не видно: Эротический снимок Бузовой рассмешил Сеть

От Редактора

Бедра есть, груди не видно: Эротический снимок Бузовой рассмешил Сеть

Нет силикона, нет восхищения.

Сюжеты :

Ученые выяснили, почему татуировки не стираются Вагнеровцы открыли подробности своей работы в Сирии Игрок из ПСЖ высморкался и вытер сопли о Роналду Такая страшная: Бузову без макияжа назвали жертвой неудачной пластики Полиция задержала гендиректора «КрасАвиа» Ивана Попова Эксперты и экстрасенсы рассказали, кто может победить на выборах-2018 в РФ Учёные нашли двухтысячелетний папирус с историей о спасении котенка В Ростове взорвалась припаркованная машина с водителем внутри Ему всё можно: Водонаева показала, как её трогают за грудь Донской дрифт: В Ростове трамвай заскользил по дороге Ультрасы ПАОКа захватили студию греческого телеканала Замужество не остановило: Эмили Ратаковски снова разделась и показала "беременность"
| | Денис Мацуев рассказал о редких встречах со своей дочерью

Денис Мацуев рассказал о редких встречах со своей дочерью

Сегодня, 15:18
Прославленный российский пианист-виртуоз Денис Мацуев рассказал о том, что в последнее время видится со своей дочерью всё реже и реже. Редкие встречи с малышкой-дочерью обусловлены плотным рабочим графиком музыканта.

Денис Мацуев рассказал о редких встречах со своей дочерью

 

В очередной выпуске телевизионной передачи «Судьба человека» приглашенным гостем Бориса Корчевникова оказался Денис Мацуев, который рассказал ведущему об особенностях семейной жизни при столь плотном графике выступлений. Музыкант поведал о том, что впервые он стал сожалеть о том, что у него настолько тяжёлый рабочий график, который ограничивает время, уделяемое его маленькой дочери. В октябре малышке исполнится два года, а в течение первого года жизни своей дочери Мацуев и вовсе скрывал тот факт, что он стал отцом. Артист признался, что в прошлом году провёл в семейном очаге всего лишь 23 дня.

Денис Мацуев заявил, что постоянно находится в командировках из-за высокой востребованности его таланта, но ему ежедневно хочется больше времени проводить со своей семьёй, наблюдая за тем, как растёт его дочь.
Александр Вест
Новости по теме
Денис Мацуев в студии «отшлепал» Бориса Корчевникова
Денис Мацуев в студии «отшлепал» Бориса Корчевникова

В очередном выпуске программы «Судьба человека», ведущим которой является Борис Корчевников, гостем стал знаменитый пианист Денис Мацуев. В прямом эфире

Денис Мацуев впервые рассказал о своей дочери Анне
Денис Мацуев впервые рассказал о своей дочери Анне

Известный российский пианист Денис Мацуев впервые рассказал о своей новорожденной дочери Анне. Артист известен тем, что держит в секрете свою личную жизнь, но

В Минске выступит пианист-виртуоз Денис Мацуев
В Минске выступит пианист-виртуоз Денис Мацуев

Великолепный виртуоз современности Денис Мацуев исполнит музыкальные произведения Рахманинова, Чайковского и Мусоргского.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости