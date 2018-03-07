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| | Силиконовая грудь Алёны Кравец не поместилась в тесном купальнике

Силиконовая грудь Алёны Кравец не поместилась в тесном купальнике

Сегодня, 14:58
Известная российская блондинка и жительница Рублёвки Алёна Кравец похвасталась в Instagram своей фигурой в белом купальнике. Поклонники в Сети заметили, что силиконовая грудь Кравец едва поместилась в тесном купальнике.

Силиконовая грудь Алёны Кравец не поместилась в тесном купальнике

 

Интернет-пользователи стали обвинять Алёну Кравец за неудачный фотошоп, в котором знаменитость якобы увеличила себе грудь и удлинила ноги. Сама девушка неоднократно говорили, что грудь у неё силиконовая, а операция по увеличению молочных желез произошла после рождения дочери. Теперь Кравец утверждает, что её внешность является стимулом для многих девушек.

«Вы шикарно выглядите! На 18-лет», «Опять старые фотки выставила», «Почему качество всегда настолько ужасно?!», «Что с качеством фото?», «Вот не пойму грудь силиконовая или просто неудачный фотошоп», «Вот что в ней красивого? Мумия, и человек-капость», «Как-то грудь неестественно выглядит», «Не по размеру купальник, грудь выпала», - комментировали фото интернет-пользователи.
Светлана Славянская
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