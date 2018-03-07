Махинации, аферы, хищения: Волочкова пострадала от рук близкого мужчины

Волочкова опубликовала ролик, на котором продемонстрировала свой роскошный автомобиль. Анастасия даже вылезла в люк машины прямо в вечернем платье, несмотря на то, что вокруг лежали снежные сугробы. В комментариях к видео балерина подробно изложила все перипетии, через которые пришлось пройти ее любимому «майбаху», в том числе она в очередной раз вспомнила историю о том, как ее бывший водитель - аферист, который ныне сидит в тюрьме, использовал ее шикарный автомобиль, «как тачку». Она обвинила водителя в краже ПТС на машину и пропуске гарантийного ПО, из-за чего гарантия была утрачена.

Анастасия выразила огромную благодарность руководителю автоцентра «Мерседес», который помог ей с восстановлением гарантии и приведением автомобиля в приличное состояние. А пользователи сразу же отметили, что Волочкова, по обыкновению, делает рекламу тем, кто помог ей в восстановлении каких-либо вещей, которые дают ей лишний повод продемонстрировать свою шикарную жизнь. При этом, даже делая рекламу, она не забывает поливать грязью других людей. Поклонники все же поздравили Анастасию с удачным «возвращением Майбаха» и сказали, что ей очень подходит белый цветНекоторые даже попытались не упустить момент и найти работу, предложив свою кандидатуру на должность водителя Волочковой. Были и те, кто выказал разочарование от поведения балерины, заявив, что ожидали от нее совсем других поступков, достойных красивой женщины и талантливого человека, а получили лишь грязь, которая с лихвой льется с ее страницы, когда из каждого комментария сочится злоба и негатив.Подписчики также обеспокоились о здоровье примы, заметив, что довольно опрометчиво находиться на морозе в одном лишь открытом платье. Специалисты отметили, что восстановить пропущенную гарантию невозможно, но непонятно, откуда может, вообще, быть гарантия на автомобиль такого возраста. Волочковой посоветовали приобрести уже соответствующую тому статусу, о котором она постоянно твердит, машину, и не позориться.По поводу рекламы автоцентра, пользователи также ехидно заметили, что это была своеобразная плата балерины за оказанную услугу, и даже предположили, что она, скорее всего, еще и скидку выторговала - ведь Волочкова считается одним из самых «крупных специалистов по халяве» в отечественном шоу-бизнесе.Злопыхатели напомнили также, что бывшего водителя балерины уже выпустили из-под ареста, зато «майбах» теперь отлично подойдет новому бойфренду Волочковой Михаилу, чтобы катать на нем молодых красоток в отсутствие Анастасии.