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| | Хилькевич жалуется на назойливых фанатов

Хилькевич жалуется на назойливых фанатов

Сегодня, 02:30
Звезда сериала «Универ. Новая общага» Анна Хилькевич познала все прелести популярности. О ней стали говорить аккурат после съемок в сериале, и не всегда внимание общественности было для нее приятным.

Хилькевич жалуется на назойливых фанатов

 

Актриса обладает незаурядной внешностью, после съемок в молодежном ситкоме о ней заговорили, у нее появилась целая армия поклонников. Однако не все соблюдают приличия, а иногда и вовсе позволяют себе лишнее. Особенно Анну тревожит отношение к этому ее супруга – возлюбленный актрисы совсем извелся о неадекватных предложений его жене. По словам Хилькевич, ей часто звонят с просьбой поужинать и предлагают за это кругленькую сумму. Актриса уверяет, что за этим стоит не невинный интерес к ее творческим успехам, а более фривольные намерения.

Еще до встречи с мужем Артуром Волковым у Анны появился ухажер. С ним она встретилась в дороге, лет пять назад. Девушка ехала по улице в кабриолете, а встречный водитель посигналил ей. Тогда они расстались с улыбкой, но вечером автомобилист ей позвонил – он вычислил ее сотовый по номеру машины. Завязалось общение: сначала дружеское, потом романтическое, однако когда Анна узнала о семейном положении поклонника – разорвала с ним отношения. Женатый ухажер не оставил попыток ее завоевать, а когда узнал о появлении в жизни Анны Артура – вышел из себя. Он стал присылать ей странные презенты – увядшие букеты и письма неадекватного содержания.
Дарья Светозарова
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