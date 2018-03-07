Борис Моисеев впервые вышел в свет после инсульта

Впервые за много лет в интернете появился снимок Бориса Моисеева. Это фото выложил Филипп Киркоров, который снял Бориса на вечеринке Аллы Пугачевой.

Пелагея Лебединская

4 марта Алла Борисовна Пугачева устроила ежегодный «Праздник весны», на котором присутствуют практически все звезды шоу-бизнеса. В этом году было много звездных гостей, среди которых и Борис Моисеев. Все были очень рады его приезду на праздник, и поздравляли его с днем рождения, который совпал с вечеринкой примадонны Аллы. Борис Моисеев, как ранее было известно, очень долго боролся с тяжелым заболеванием – его поразил инсульт. Впоследствии болезни у певца отнялись ноги, и он был вынужден, заново учится ходить. В настоящее время Моисеев чувствует себя хорошо, даже вышел в свет. Филип Киркоров не упустил момент запечатлеть Бориса Моисеева на камеру и выложить его фото в социальную сеть Instagram, прокомментировав что он стал самым дорогим гостем в этот праздничный день.После долгого процесса реабилитации после болезни Моисеев оказался в затруднительном финансовом положении. В последнее время Моисеев был вынужден работать в театре Надежды Бабкиной билетером.