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| | Сын Анны Седоковой «написал» свой первый пост в Instagram

Сын Анны Седоковой «написал» свой первый пост в Instagram

Сегодня, 14:25
Популярная исполнительница и мама троих детей Анна Седокова опубликовала в Instagram первый пост своего маленького сына. Поклонники посчитали сообщение очень милым, а мальчика похожим на свою знаменитую родительницу.

Сын Анны Седоковой «написал» свой первый пост в Instagram

 

Анна Седокова от имени своего маленького сына Гектора оставила в Instagram послание для поклонников: «Привет! Меня зовут Гектор… Хочу сказать большое спасибо за ваши ласковые слова про меня, маму и моих сестричек и за вашу любовь. Маме очень приятно читать. Она раньше боялась нас показывать, а сейчас поняла, что больше этого делать не нужно. Мама очень гордится нами и нас очень любит».

Сын Анны Седоковой «написал» свой первый пост в Instagram

 

В комментариях подписчики стали писать приятные слова в адрес ребенка. Также многие заметили, что у Седоковой получаются очень красивые дети. Напомним, что певица одна воспитывает двух дочерей и сына.
Светлана Славянская
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