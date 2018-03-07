Сын Анны Седоковой «написал» свой первый пост в Instagram

Популярная исполнительница и мама троих детей Анна Седокова опубликовала в Instagram первый пост своего маленького сына. Поклонники посчитали сообщение очень милым, а мальчика похожим на свою знаменитую родительницу.

Анна Седокова от имени своего маленького сына Гектора оставила в Instagram послание для поклонников: «Привет! Меня зовут Гектор… Хочу сказать большое спасибо за ваши ласковые слова про меня, маму и моих сестричек и за вашу любовь. Маме очень приятно читать. Она раньше боялась нас показывать, а сейчас поняла, что больше этого делать не нужно. Мама очень гордится нами и нас очень любит».

Светлана Славянская

В комментариях подписчики стали писать приятные слова в адрес ребенка. Также многие заметили, что у Седоковой получаются очень красивые дети. Напомним, что певица одна воспитывает двух дочерей и сына.