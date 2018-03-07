Звезда "Дневников вампиров" пережила выкидыш ребенка

Актриса Клэр Холт, известная по сериалу «Дневники вампира», пережила выкидыш. Об этом она сообщила в Instagram.

Никита Готский

По словам Холт, она сфотографировалась несколько дней назад, когда ждала операцию после того, как умер ее ребенок. Клэр переслала изображение своему молодому человеку, ожидавшего ее за дверью. Тем самым теледива хотела подтвердить, что у нее все хорошо, но это вышло совсем не так, как хотела голливудская актриса. По словам знаменитости, она еще никогда в жизни не ощущала себя так плохо. Холт пишет, что продолжительное время спорила с собой, стоит ли ей рассказывать о произошедшем, звезде боязно доводить факт смерти малыша до общественности, но в результате она все же сделала это.Клэр после выкидыша долго не могла разыскать кого-то, кто тоже пережил такое, и может открыто об этом рассказывать. Актриса сообщает, что сейчас ее сердце разбито.