Голая Ким Кардашьян, поедающая лапшу, шокировала интернет

Во время своего путешествия Кардашьян сделала несколько фотографий, однако именно одно фото взбудоражило поклонников. На новой публикации Ким изображена обнаженной в момент знакомства с местной кухней. Однако и в Японии она осталась верна американской традиции – запивать еду газировкой. Скорее всего, снимок сделан в номере отеля, а не в местном ресторане, так как такой дресс код там не приветствуется. Отметим, что за сутки публикация набрала почти 2,5 млн лайков.
Ранее поклонники теледивы обратили внимание, что Ким Кардашьян перекрасила волосы. В последнее время модель не может определиться и вечно экспериментирует с прической. Сначала звезда экранов обесцветила свои волосы, перестав быть брюнеткой, затем из блондинки и вовсе перекрасилась в розовый.