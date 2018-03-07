Голая Ким Кардашьян, поедающая лапшу, шокировала интернет

Очень часто знаменитая участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян публикует на своей странице в интернете откровенные снимки. Даже путешествие в Японию не смогло изменить традицию по поводу эротических фото знаменитости.

Во время своего путешествия Кардашьян сделала несколько фотографий, однако именно одно фото взбудоражило поклонников. На новой публикации Ким изображена обнаженной в момент знакомства с местной кухней. Однако и в Японии она осталась верна американской традиции – запивать еду газировкой. Скорее всего, снимок сделан в номере отеля, а не в местном ресторане, так как такой дресс код там не приветствуется. Отметим, что за сутки публикация набрала почти 2,5 млн лайков.

Анна Котова

Ранее поклонники теледивы обратили внимание, что Ким Кардашьян перекрасила волосы. В последнее время модель не может определиться и вечно экспериментирует с прической. Сначала звезда экранов обесцветила свои волосы, перестав быть брюнеткой, затем из блондинки и вовсе перекрасилась в розовый.