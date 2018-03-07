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| | Эшли Грэм похвасталась целлюлитом во время твёрка

Эшли Грэм похвасталась целлюлитом во время твёрка

Сегодня, 14:19
Всемирно известная plus-size модель Эшли Грэм в очередной раз не постыдилась демонстрации своего тела, обнародовав новые снимки в своём микроблоге в Instagram. В этот раз фанаты увидели целлюлит на ногах красавицы, которая исполняла твёрк.

Эшли Грэм похвасталась целлюлитом во время твёрка

 

В Instagram-аккаунте Эшли Грэм появились новые фотографии, на которых девушка демонстрирует свою фигуру. На опубликованных снимках Эшли веселится со своим темнокожим приятелем в фотостудии. На одном из снимков Эшли Решила станцевать твёрк, козырнув внушительными бёдрами перед своим приятелем. В тот момент, когда девушка исполняла танец, фотограф запечатлел её образ, который вызвал некоторое недоумение среди её фанатов. Многие подписчики Эшли заявили, что раньше она демонстрировала и куда более откровенные снимки, но в этот раз её целлюлит действительно бросается в глаза.

Эшли Грэм похвасталась целлюлитом во время твёрка

 

Виновником столь резких высказываний послужил огромный разрез в платье Эшли Грэм, который открывал вид на рыхлую кожу её ног внушительных размеров. Заметим, большинству пользователей данные фото оказались по душе.
Александр Вест
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