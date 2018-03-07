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| | "Попа перевесила": Варнава показала утренний конфуз

"Попа перевесила": Варнава показала утренний конфуз

Сегодня, 14:09
Участница «Comedy Woman» позаботилась о том, чтобы утро предпраздничного дня для всех подписчиков и подписчиц ее страницы в Instagram было весьма позитивным. Екатерина выложила видеоролик, главным героем которого стал ее французский бульдог. Мирно спящий на диване пес неудачно повернулся и его массивная пятая точка начала сползать с дивана, потянув за собой все тело. В процессе падения собака проснулась и пыталась цепляться передними лапами за диван, но сила гравитации была неумолима, и животное с ужасом во взгляде соскользнуло на пол.

 

"Попа перевесила": Варнава показала утренний конфуз

 

Пользователи от души посмеялись над произошедшим казусом, многие из них пожалели бедного пса, отметив, что в его глазах стоял такой испуг и непонимание того, что происходит. Они посочувствовали собаке и выразили Екатерине Варнаве благодарность за умение снимать самые «убойные» кадры и ролики, а также за большое количество позитива, которое они получают от их просмотра. Некоторые подписчики поделились личным опытом, сказав, что по подобному сценарию у них проходит чуть не каждое утро.

Напомним, что три недели назад Екатерина вернулась из Америки, где она отлично провела время, взяв с собой и своего питомца. Варнава выкладывала манящие снимки из теплых краев. Но, вернувшись в родные пенаты, где зима как раз была в самом разгаре, знаменитость столкнулась с проблемой акклиматизации и для себя, и для собаки. И, если с собой Варнава еще эту проблему решила самостоятельно, то что делать с нетипичным состоянием пса, она просто не знала. Екатерина срочно запросила помощи у поклонников, которые с большим энтузиазмом забросали ее советами. Подписчики сказали, что наилучшим способом будет забота и обычный уход за псом, следует почаще находиться с ним рядом и не забывать «чесать его за ушком и даже делать массаж». Некоторые пользователи, видимо шутки ради, советовали вернуться обратно и забыть о морозной Москве. Многие также заявили, что не стоит впадать в панику и срочно предпринимать какие-либо меры - все пройдет само собой.

Вскоре Екатерина уже опубликовала видео, на котором ее пес «танцует» ушами под музыку в совершенно бодром и веселом настроении. Правда, звезда не прокомментировала, применяла ли она какой-либо из описанных фанатами советов, но высказала им огромную благодарность за их отклики и участие в судьбе ее любимца.
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