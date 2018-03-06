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| | Дочь Кадырова отлично проявила себя на стрелковом полигоне

Дочь Кадырова отлично проявила себя на стрелковом полигоне

Вчера, 23:24
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в социальных сетях ролик, на котором его 15-летняя дочь Хутмат отлично проявляет себя на стрелковом полигоне. Девушка прекрасно владеет оружием и сдает нормативы под присмотром опытного инструктора.

Дочь Кадырова отлично проявила себя на стрелковом полигоне

 

Хутмат не только с достоинством поразила мишени, но и сделала это с высокой скоростью. Тренер с секундомером следовал за ней и наблюдал за каждым движением наследницы Кадырова. Недавно Хутмат стала первой девушкой в общине стрелков Чечни и России. Помощник руководителя Чечни подарил девочке пистолет. Сейчас это оружие хранится в сейфе, его достают только для тренировок.


По словам Кадырова, в этой жизни каждый человек должен уметь плавать, стрелять и ездить верхом на лошади. Своих детей политик воспитывает таким образом, чтобы они выросли достойными гражданами своей страны. Сыновья Кадырова серьёзно занимаются восточными единоборствами и постоянно прогрессируют. Хутмат научилась отлично владеть оружием и не даст себя в обиду при столкновении со злоумышленниками.
Домбровский Сергей
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