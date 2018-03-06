"На маму похож": Кто родил сына Лазареву?

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Долго и тщательно скрываемый отцом, сын Сергея Лазарева, Никита, наконец-то, стал публичным человеком - теперь отец с удовольствием показывает его общественности, позируя с ним на фото и снимаясь в клипах. В канун 2018 года Сергей Лазарев впервые опубликовал фото сына, и теперь периодически радует поклонников снимками своего наследника. Маленький Никита еще в прошлом году успел сняться в клипе на песню отца «Так красиво», а следующим шагом в «открытии секрета о сыне Лазарева» стала фотосессия отца и сына для журнала «Антенна, и последующее интервью Сергея Лазарева, в котором он не только поведал о готовящемся в Олимпийском мега-шоу и большом туре, который начнется в апреле, но и откровенно поделился историей о появлении у него сына.

Кстати, фотосессия с Никитой для «Антенны» стала первой совместной фотосъемкой отца и сына. Сергей Лазарев разместил снимок, который пойдет на обложку журнала, в своем Instagram. Поклонники забросали страницу певца хвалебными комментариями, они неустанно строчили комплименты отцу и сыну, называя Никиту красавчиком, который несомненно вырастет в супер-парня. Правда, множество пересудов было относительно матери мальчика - одни твердили, что Сергей просто мастерски скрывает эту женщину, другие с уверенностью утверждали, что Никиту родила суррогатная мать.Многие отметили, что как бы им ни хотелось, сын совсем не похож на отца - у него огромные голубые глаза и нос совершенно другой формы. Подписчики решили, что мальчик, по всей видимости, похож на свою биологическую мать, чью яйцеклетку использовали для его рождения.Кстати, сам Сергей буквально месяц назад попробовал себя в другом непривычном амплуа - он попытался из артиста перевоплотиться в зрителя, а потом рассказал о собственных впечатлениях. Поприсутствовав на концерте в зрительном зале, он откровенно поведал, что не мыслит для себя иного места, чем на сцене. Теперь он прочувствовал это, как никогда раньше, и уверен, что правильно выбрал свой жизненный путь, ведь верно определиться с предназначением - одна из главных задач в судьбе каждого человека. Лазарев заявил, что «болел» сценой с самого детства, и, видимо, не зря.Поклонники были полностью согласны с музыкантом и высказали ему массу комплиментов относительно его творчества и феноменальной работоспособности. Правда, они напомнили своему кумиру, что при таком ритме жизни отдых не только не будет лишним, но даже, наоборот, необходим.