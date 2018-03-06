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| | Зарабатывает вагиной: Алёна Водонаева выпустит чехлы для смартфонов с половыми органами

Зарабатывает вагиной: Алёна Водонаева выпустит чехлы для смартфонов с половыми органами

Вчера, 22:09
Телеведущая и экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева анонсировала выпуск новых чехлов для смартфонов. В этот раз в числе предлагаемого дизайна аксессуаров изображение вагины.

Зарабатывает вагиной: Алёна Водонаева выпустит чехлы для смартфонов с половыми органами

 

Российская телеведущая и экс-участница телепроекта «Дом-2» сообщила Instagram про начало выпуска чехлов для смартфонов с собственным дизайном. В этот раз среди предлагаемых вариантов оформления есть одно с достаточно откровенным подтекстом. На этом чехле изображены женские живот и бедра без одежды, но в чулках и подтяжках, а интимная зона едва прикрыта розовой орхидеей.

Среди прочих оформлений для чехлов имеются узоры, цветы, кот, духи. Все элементы дизайна являются нарисованными.

В своем недавнем интервью телеведущая рассказала о том, как у нее произошли три предыдущих выкидыша. Причину этого Водонаева видит в токсоплазмозе из-за близкого контакта с домашним животным, из-за чего звезде и пришлось отдать своего кота в другую семью. Сейчас звезда ждет долгожданного ребенка в четвертый раз.
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