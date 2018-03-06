Дима Билан тайно посетил Мамаев курган

Отечественные звезды не перестают удивлять фанатов своими поступками. Например, Дима Билан в Волгограде тайно посетил Мамаев курган.

Известный певец, победитель «Евровидения-2008» Дима Билан приехал в Волгоград, чтобы выступить с концертом 7 марта. Свободный день он решил использовать, чтобы прогуляться в одиночестве по Мамаеву кургану. Об этом стало известно благодаря трансляции в сети Инстаграм.С главной высоты России артист вел трансляцию около 30 минут. За это время певец пообщался с поклонниками и параллельно рассказать им об историко-мемориальном комплексе.Мамаев курган Билан посещает уже не в первый раз. По его словам, здесь по-особенному круто – тихо и безлюдно. Одиночество артиста на самой вершине кургана нарушили два незнакомца. Один из них, узнав знаменитость, попросил сделать с ним селфи.Мамаев курган находится на правом берегу реки Волга. Здесь были самые жестоки бои во время Сталинградской битвы. Мамаев курган хранит прах более 35 тыс. бойцов-защитников Сталинграда.