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| | Дима Билан тайно посетил Мамаев курган

Дима Билан тайно посетил Мамаев курган

Вчера, 22:22
Отечественные звезды не перестают удивлять фанатов своими поступками. Например, Дима Билан в Волгограде тайно посетил Мамаев курган.

Дима Билан тайно посетил Мамаев курган

 

Известный певец, победитель «Евровидения-2008» Дима Билан приехал в Волгоград, чтобы выступить с концертом 7 марта. Свободный день он решил использовать, чтобы прогуляться в одиночестве по Мамаеву кургану. Об этом стало известно благодаря трансляции в сети Инстаграм.

С главной высоты России артист вел трансляцию около 30 минут. За это время певец пообщался с поклонниками и параллельно рассказать им об историко-мемориальном комплексе.

Мамаев курган Билан посещает уже не в первый раз. По его словам, здесь по-особенному круто – тихо и безлюдно. Одиночество артиста на самой вершине кургана нарушили два незнакомца. Один из них, узнав знаменитость, попросил сделать с ним селфи.

Мамаев курган находится на правом берегу реки Волга. Здесь были самые жестоки бои во время Сталинградской битвы. Мамаев курган хранит прах более 35 тыс. бойцов-защитников Сталинграда.
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