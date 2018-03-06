Экс-участница "Дома-2" и певица Алена Валенсия намерены перепеть Ольгу Бузову

Александра Гозиас – бывшая участница «Дома-2» и поп-певица Алена Валенсия смело заявили, что намерены перепеть знаменитую Ольгу Бузову. Кроме того, Гозиас открыто сказала, что у Бузовой нет голоса.

Гозиас решительно прорывается в музыкальный шоу-бизнес. Отношения с мужем Константином Ивановым у нее не сложились – пара рассталась. 27-летняя Александра уже не один год пишет и исполняет свои песни. Проходила кастинг «Фабрики звезд». Но на тот момент учеба для нее стала важнее. Песни экс-участницы «Дома-2» можно услышать на радио России, Украины, некоторых стран СНГ.Про Ольгу Бузову Гозас высловилась так: «Я человек открытый. Для меня Ольга как была участницей телестройки , так ею и осталась. Такой же работник «Дома-2», как и я. Я не слушаю ее музыку, предпочитаю Аллу Борисовну Пугачеву, Николая Носкова, в их песнях есть смысл, переживания. А у Оли что — «Мало половин»? Но что бы там ни было, я ее уважаю за то, как она после развода взяла себя в руки и «бомбанула».В музыкальном творчестве Гозиас помогает певица Алена Валенсия. В марте выходит в свет их совместная композиция «Фантом» - песня об одиночестве совершенных женщин и о том, что мужчины перестали делать мужские поступки. Девушки уверены, что их песня станет хитом.