В Instagram администраторы удаляют посты с критикой в адрес Бузовой

Пользователи заявляют, что администраторы Instagram удаляют неприятные комментарии, написанные в адрес звезды шоу «Дом-2» Ольги Бузовой. Начинающая певица недавно посетила Дальний Восток с концертной программой.

Домбровский Сергей

Популярный паблик «Камчатский репортер» разместил компрометирующие Бузову материалы в Instagram. За это страницу в социальной сети заблокировали. Владельцы ресурса обратились за объяснениями к администраторам. Причиной таких мер стали комментарии пользователей, которые «обливают грязью» Бузову. Юзеры обсуждают информацию о том, как солистка перепутала название столицы региона, ее «фашистское приветствие» во время съемок у исторических памятников и прочие слухи.По словам администраторов, пользователи не подбирают выражений, когда беседуют о Бузовой. Вскоре популярный паблик разблокировали, но горький осадок на душе его владельцев остался. Звезда проекта «Дом-2» сама дает публике повод для критики. Она нелестно отзывается о нынешней жене своего экс-мужа Дмитрия Тарасова, одевается на концертах вызывающе. Стиль Бузовой сравнивают с танцовщицами в ночных клубах.