Бузова оказалась популярнее Трампа и Маска в Instagram

В Сети обсуждают новое явление под названием «феномен Бузовой». Пользователи сравнили Instagram-аккаунт телеведущей и начинающей исполнительницы с личными микроблогами других известный людей, среди которых оказался и президент США. Оказалось, что Ольга Бузова опережает Дональда Трампа по количеству подписчиков почти на четыре миллиона: в то время, как за действиями главы США следят 8,5 миллионов людей, публикации российской певицы просматривают 12,4 миллиона. Также у Бузовой более чем в два раза больше фолловеров, чем у основателя SpaceX Илона Маска.
Пользователи, между тем, так и не нашли никаких рациональных объяснений феномена популярности Бузовой.