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| | Бузова оказалась популярнее Трампа и Маска в Instagram

Бузова оказалась популярнее Трампа и Маска в Instagram

Вчера, 21:40
Популярность Ольги Бузовой в соцсети Instagram просто зашкаливает. На данный момент количество человек, следящих за аккаунтом ведущей "Дома-2", превысило отметку в 12 миллионов, что значительно больше, чем у самого президента США Дональда Трампа или основателя Tesla и SpaceX Илона Маска.

Бузова оказалась популярнее Трампа и Маска в Instagram

 

В Сети обсуждают новое явление под названием «феномен Бузовой». Пользователи сравнили Instagram-аккаунт телеведущей и начинающей исполнительницы с личными микроблогами других известный людей, среди которых оказался и президент США. Оказалось, что Ольга Бузова опережает Дональда Трампа по количеству подписчиков почти на четыре миллиона: в то время, как за действиями главы США следят 8,5 миллионов людей, публикации российской певицы просматривают 12,4 миллиона. Также у Бузовой более чем в два раза больше фолловеров, чем у основателя SpaceX Илона Маска.

Пользователи, между тем, так и не нашли никаких рациональных объяснений феномена популярности Бузовой.
Виктория Озерова
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