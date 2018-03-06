«Как матрац»: Бородину высмеяли за нелепый образ

Телеведущая скандального реалити-шоу «Дом-2» на канале ТНТ Ксения Бородина поместила в социальных сетях свое очередное фото и сообщила о начале съемок. Но ее одеяние вызвало бурную реакцию со стороны миллионной армии подписчиков, которые откликнулись почти сотней тысяч лайков и полутысячи комментариев.

Януш Серпнень

Кому-то Ксения казалась стильной и классной с замечательной семьей и лапочками-детками. Кто-то нахваливал пиджак, который просто "бомба" и очень к лицу. Говорили, что мода - это всё хорошо забытое старое. Просили Бородину, чтоб взяла на передачу для перезагрузки, что наладить жизнь и избавится от хандры, которая уже замучила.Но были и те, кто советовал ей освежить своё лицо, ибо она публичный человек, а выглядит уже "не вау". Ведущей даже говорили, что она заметно постарела и вид у нее уже не тот. Обратили внимание и на странный пиджак, как матрац. А вчера в модном приговоре, одну бабушку блогера, одели в такой же пиджак как в камере для смертников. Упрекнули и ее подруг, которые везде с ней вместе, за то, что ни одна из них не сказала, что та одета ненадлежащим образом.Правда, нашлись и фанаты Бородиной, которые отметили, что если кому-то не нравиться, то зачем об этом пишут, не лучше ли отнестись к другим так же, как вам хотелось бы, чтобы и к вам относились.Везде успевает, просто молодец. Хвалили Бородину и как ведущую скандального реалити-шоу «Дом-2», но одновременно жаловались на не интересные в последнее время эфиры. Спрашивали у телеведущей и о рекламе, транслируемой от ее имени. Их интересовало, правда, что таблетки для похудения или ложь?Просили Бородину давать советы, как и ее муж. Ведь она такая хорошая ведущая и всегда всё ребятам в «Дом-2» правильно советует. Кто-то выразил уверенность, что таких передач нужно побольше, чтобы не только менять внешний вид, но и во внутренних проблемах копаться, ибо надо начинать изменения с отношения к себе и окружающему миру.«Ксения, всегда с удовольствием почти каждое воскресенье смотрю, как вы ведете программу перезагрузка. У вас хорошая семья, вы пример для многих мам и думаю, что право давать советы у вас есть! Вы большая молодец и так мягко направляете девушек в нужное русло», - подвела итог одна из фанаток.