Лена Миро раскрыла главный секрет счастья

Писательница и блогер Лена Миро рассказала, в чем состоит секрет ее счастья. Для того, чтобы быть счастливым, не нужно сравнивать себя с другими, сообщает Миро в своем блоге.

В текстовом блоге российской писательницы и блогера Лены Миро появилась запись о том, что позволяет ей чувствовать себя счастливой. Секрет ее счастья в избегании сравнения себя с кем-либо.В посте Миро приводит собственную историю, когда одноклассница акцентировала внимание на том, что будущая писательница плохо бегает. Тогда Миро отказалась отвечать на вызов, не стала соревноваться, доказывать что-то или оправдываться. Так же она поступает и по сей день, что и помогает ей жить счастливо.Миро призывает не сравнивать себя с неким идеалом, не стремиться к самокритике и не сравнивать свои достижения с успехами других людей. Такие сравнения, пишет Миро, способны сделать человека «чмом» в его собственных глазах, что не только доставляет страдания, но и заставляет закрыться от внешнего мира.Необходимо быть собой, сообщает писательница .Уникальность состоит не в том, чтобы быть лучше кого-либо, а в том, чтобы прожить собственную жизнь сознательно.