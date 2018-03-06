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| | Лена Миро раскрыла главный секрет счастья

Лена Миро раскрыла главный секрет счастья

Вчера, 21:06
Писательница и блогер Лена Миро рассказала, в чем состоит секрет ее счастья. Для того, чтобы быть счастливым, не нужно сравнивать себя с другими, сообщает Миро в своем блоге.

Лена Миро раскрыла главный секрет счастья

 

В текстовом блоге российской писательницы и блогера Лены Миро появилась запись о том, что позволяет ей чувствовать себя счастливой. Секрет ее счастья в избегании сравнения себя с кем-либо.

В посте Миро приводит собственную историю, когда одноклассница акцентировала внимание на том, что будущая писательница плохо бегает. Тогда Миро отказалась отвечать на вызов, не стала соревноваться, доказывать что-то или оправдываться. Так же она поступает и по сей день, что и помогает ей жить счастливо.

Миро призывает не сравнивать себя с неким идеалом, не стремиться к самокритике и не сравнивать свои достижения с успехами других людей. Такие сравнения, пишет Миро, способны сделать человека «чмом» в его собственных глазах, что не только доставляет страдания, но и заставляет закрыться от внешнего мира.

Необходимо быть собой, сообщает писательница .Уникальность состоит не в том, чтобы быть лучше кого-либо, а в том, чтобы прожить собственную жизнь сознательно.
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