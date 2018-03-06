СМИ: Первая дочь Александра Серова от Елены Стебеневой не умерла в роддоме

Ранее в программе «Судьба человека» экс-супруга Александра Серова – Елена Стебенева поведала телезрителям, что помимо дочки Мишель от певца был еще один ребенок. Увы, но младенец родился инвалидом: девочка не имела кисти одной руки. Врачи сказали, что кроха прожила всего несколько дней, а позже скончалась. Елена Стебенева уже тогда предположила, что дочь-инвалид может быть жива, потому что процесса захоронения не было. Бывшая жена винит себя, что не смогла провести расследование до конечного этапа. Женщина даже не знает, где находится могила первенца.

В новом эфире передачи Андрея Малахова снова обсуждали драмы бывших пассий артиста. Экс-возлюбленные оказались все в одной студии для того, чтобы обсудить завещание певца. Известно, что Александр Серов внёс в своё завещание только одну свою дочь – Мишель. Если артист захочет, то он также сможет дописать туда внебрачную дочь Кристин Тилер, а также дочь от некой Валентины Аришиной, которая сейчас находится в США. Однако выяснилось, что Александр Серов по неизвестным причинам скрыл свой истинный возраст, а это значит, что многомиллионное завещание на самом деле недействительно.

Позже начали обсуждать умершую дочь артиста от Елены Стебеневой. Роды случились в 1991 году. Экс-супруга рассказала, что в этот день певец уехал на гастроли, но узнав, что у него родила дочь, приехал в роддом на следующий день. Когда Александр Серов увидел, что девочка родилась с дефектом, то сразу же написал отказ от ребенка, так как считает, что он него родиться такой урод не мог.

Самым шокирующим заявлением стало от неизвестной женщины, которая была свидетелем инцидента. Гостья рассказала, что артист попросил рассказывать о том, что девочка умерла. "Он сказал, что жену нельзя травмировать, что неизвестно, выживет ли девочка. И это слышал весь роддом!", - такую информацию преподнесла очевидица.Малахов отмечает, что две девушки обратились в редакцию с предположением, что именно они могут быть наследницами Александра Серова. «Прямой эфир» затеял очередное расследование с ДНК-тестами и прочими медицинскими анализами.