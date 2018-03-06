Голая "Русская Барби" рассказала, как попала в астрал

32-летняя «русская Барби» Валерия Лукьянова поделилась с поклонниками своим опытом выхода в астрал. Во время своего астрального путешествия блогер «летала» над городом.

Участницу многих ток-шок и Instagram-блогер Валерию Лукьянову за внешнюю схожесть с куклой много лет подряд называют «русской куклой Барби». В своем профиле в социальной сети 32-летняя Лукьянова поделилась с фолловерами тем, как недавно вышла астрал. По ее словам, она якобы летела над городом, а после этого «под прямым углом влетела внутрь Земли».Лукьянова впервые появилась на российском ток-шоу в 2012 году. Она называет себя писателем, медиумом, эзотериком и певицей в жанре нью-эйдж. Не так давно блогер поразила своих поклонников заявлением о том, что намерена клонировать собственного мертвого кота и для этого даже сохранила его биоматериал.Ранее психологи, оценивая поведение Лукьяновой, приписывали ей некоторые психологические расстройства. Например, психолог Мария Чижова, сообщила, что у «русской Барби» наблюдаются признаки гипертрофированного нарциссизма, сочетающегося с дисморфизмом.