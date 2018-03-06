СПИД излечим: Человеческий организм способен разорвать инфекцию изнутри

Мнения

СПИД излечим: Человеческий организм способен разорвать инфекцию изнутри

Ученые сделали сенсационное открытие.

От Редактора

"Хоть бы не сглазить": Бузова и Батрутдинов публично помирились

Есть ли отношения у артистов?

Сюжеты :

Эксперты дали 3 совета, как сделать защиту Face ID более надёжной Анюта Рай шокировала своими «больными» ногами Блоггер Соболев намекнул на возрождение канала Rakamakafo Навальный показал дом, с которого нельзя смотреть на дачу Шувалова СМИ доказали наличие у Грудинина золота в банке Швейцарии «Историческая личность»: Катя Гордон вступилась за Грудинина Ургант посмеялся над Жириновским после ссоры с Собчак Астрономы поведали об открытии ещё двух межзвёздных астероидов Маша Малиновская призналась, что принимает запрещенные препараты Эксперты испытали боевые модули «Соратник» и «Нахлебник» на морозе Фанаты не узнали Кристину Асмус на новом фото Катя Старшова лишилась аккаунта в Instagram
| | Голая "Русская Барби" рассказала, как попала в астрал

Голая "Русская Барби" рассказала, как попала в астрал

Вчера, 20:23
32-летняя «русская Барби» Валерия Лукьянова поделилась с поклонниками своим опытом выхода в астрал. Во время своего астрального путешествия блогер «летала» над городом.

Голая "Русская Барби" рассказала, как попала в астрал

 

Участницу многих ток-шок и Instagram-блогер Валерию Лукьянову за внешнюю схожесть с куклой много лет подряд называют «русской куклой Барби». В своем профиле в социальной сети 32-летняя Лукьянова поделилась с фолловерами тем, как недавно вышла астрал. По ее словам, она якобы летела над городом, а после этого «под прямым углом влетела внутрь Земли».

Лукьянова впервые появилась на российском ток-шоу в 2012 году. Она называет себя писателем, медиумом, эзотериком и певицей в жанре нью-эйдж. Не так давно блогер поразила своих поклонников заявлением о том, что намерена клонировать собственного мертвого кота и для этого даже сохранила его биоматериал.

Ранее психологи, оценивая поведение Лукьяновой, приписывали ей некоторые психологические расстройства. Например, психолог Мария Чижова, сообщила, что у «русской Барби» наблюдаются признаки гипертрофированного нарциссизма, сочетающегося с дисморфизмом.
Новости по теме
Одесская Барби шокировала намерением клонировать своего мертвого кота
Одесская Барби шокировала намерением клонировать своего мертвого кота

Валерия Лукьянова, которая более известна как Одесская Барби, поделилась необычной новостью, которая шокировала своих поклонников. Девушка серьезно намерена в

Одесская Барби Валерия Лукьянова в нижнем белье призвала любить себя
Одесская Барби Валерия Лукьянова в нижнем белье призвала любить себя

Валерия Лукьянова, которая получила популярность благодаря сходству с куклой Барби, взорвала Сеть новыми снимками в нижнем белье. При этом сама Валерия

Одесская «Барби» поделилась впечатлениями от перехода в астрал
Одесская «Барби» поделилась впечатлениями от перехода в астрал

Валерия Лукьянова, известная своей необычной «кукольной» внешностью, рассказала о впечатлениях после пребывания в астрале.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости