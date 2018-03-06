Жену рэпера Джигана заподозрили в анорексии

Новая фотография в Instagram Оксаны Самойловой вызвала бурное обсуждение поклонников. Пользователи опасаются, что если жена Джигана похудеет хоть на килограмм, то заработает анорексию. Многие посоветовали девушке набрать вес.

Виктория Озерова

Оксана Самойлова активно ведет личный микроблог в Instagram. Несколько минут назад она рассказала о том, что у ее детей каникулы, и из-за того, что не надо вести их в школу утром, она чуть не запустила тренировки. Жена Джигана старается следить за своей формой, поэтому регулярно посещает спортзал.Вот только у поклонников такое упорство восхищения не вызвало: они решили, что супруга популярного рэпера скоро станет анорексичкой. Пользователи отметили, что такая худоба совершенно не идет Самойловой, и посоветовали набрать пару килограммов. Некоторые даже сравнили ее с Кощеем Бессмертным и посетовали на то, что подрастающее поколение берет с таких девушек пример и изводит себя диетами.