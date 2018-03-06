Жену рэпера Джигана заподозрили в анорексии

Оксана Самойлова активно ведет личный микроблог в Instagram. Несколько минут назад она рассказала о том, что у ее детей каникулы, и из-за того, что не надо вести их в школу утром, она чуть не запустила тренировки. Жена Джигана старается следить за своей формой, поэтому регулярно посещает спортзал.
Вот только у поклонников такое упорство восхищения не вызвало: они решили, что супруга популярного рэпера скоро станет анорексичкой. Пользователи отметили, что такая худоба совершенно не идет Самойловой, и посоветовали набрать пару килограммов. Некоторые даже сравнили ее с Кощеем Бессмертным и посетовали на то, что подрастающее поколение берет с таких девушек пример и изводит себя диетами.