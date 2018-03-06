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| | Пользователи высмеяли новый стиль группы «Фабрика»

Пользователи высмеяли новый стиль группы «Фабрика»

Вчера, 20:01
Девушки из группы «Фабрика» тщательно стараются удержать внимание фанатов, используя различные методы, в том числе и «обнаженку». На этот раз коллектив сменил стиль специально для церемонии «Жара-2018», чем разочаровал поклонников.

Пользователи высмеяли новый стиль группы «Фабрика»

 

Трио из «Фабрики» - Саша Савельева, Ира Тонева и Александра Попова - в последнее время все чаще интригуют своих фанатов. За последний месяц в Сети появились пикантные фото Ирины Тоневой, а Саша Савельева кардинально поменяла прическу и цвет волос. На этот раз все участницы коллектива продемонстрировали новый стиль. На церемонии премии «Жара-2018» звезды появились в нарядах от ГУМ. Образ был создан Григорием Бондаревым.

Такая перемена вызвала бурную реакцию пользователей, только они не восхитились новыми нарядами, а осудили девушек за безвкусицу. Поклонники считают, что такой стиль совсем не подходит группе «Фабрика».
Виктория Озерова
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