"Это уже слишком": Ким Кардашьян перекрасила змею в брендовый принт

Ким Кардашьян – знаменитость достаточно неоднозначная. С одной стороны, она является известной моделью с весьма выдающимися формами. Параметры тела звезды привлекают внимание, и фанаты всегда радуются очередной фотографии, где акцент идёт на них. С другой стороны, Ким Кардашьян критикуют за то, что она бесконечно публикует «обнажёнку». В целом, несколько своеобразный образ жизни знаменитости, не меняющийся уже годами, несколько приедается её поклонникам.

Ирина Летинская

Они становятся теперь гораздо внимательнее даже к мелочам, с раздражением отмечая, что артистка могла бы вести себя и получше. Бывают и вовсе шокирующие случаи. В частности, сегодня, 6 марта, Ким Кардашьян опубликовала снимок с небольшой змеёй, сжимаемой в руках. Фокус был в том, что пресмыкающееся имело неестественный оттенок.Интернет-пользователи тут же решили, что Ким Кардашья намеренно «покрасила» змею. «Когда у вас много денег, вы начинаете разводить животных, чтобы потом получить новую сумочку от Louis Vuitton», - с сарказмом прокомментировал один подписчик. Другие с ним согласились. Они также подчеркнули, что относиться таким образом к змее – достаточно жестоко. «Все эти токсины проникнут в кожу бедного животного», - указала одна интернет-пользовательница.Люди с возмущением отметили, что знаменитость перешла все рамки со своим стремлением к «гламуру». Ким Кардашьян, как заявили интернет-пользователи, окончательно «голову потеряла», раз уже и над животными издевается ради брендовых сумочек. Они попросили артистку указать, если змея всё-таки не настоящая, и это всё шутка. В ином же случае подписчики спросили, для чего вообще было добавлять в Сеть демонстрацию такой жестокости. Они назвали Ким Кардашьян «главным извергом шоу-бизнеса», с сарказмом отметив, что это, скорее всего, делается по глупости, и пожелав артистке хотя бы когда-то начать проявлять себя иначе.Впрочем, некоторые заявили, что там фотошоп, и никакой змеи нет. Также защитники Ким Кардашьян засомневались, что змею держит сама артистка. Они предположили также, что это может быть игрушкой, принадлежащей ребёнку знаменитости, потому и имеет такой необычный цвет. Тем более, что форма ногтей не особо соответствует тем, что у Ким Кардашьян. Звезда ничего из этого комментировать не стала, как, впрочем, и обычно.