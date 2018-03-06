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| | Анюта Рай шокировала своими «больными» ногами

Анюта Рай шокировала своими «больными» ногами

Вчера, 19:19
Популярная модель Анюта Рай может иметь какую-то врождённую ортопедическую болезнь, считают её фанаты. Такой вывод они сделали по фотографиям девушки в купальнике в социальной сети.

Анюта Рай шокировала своими «больными» ногами

 

Анюта Рай щедро делится с поклонниками своими новыми и старыми снимками. Однако преданные и заботливые фаны заметили одну особенность, сопровождающую каждый снимок звезды. Если Анюта фотографируется не в обуви на высоком каблуке, то она всегда поднимается настолько высоко на носочки, насколько это у неё получается.

В комментариях даже была дискуссия по этому поводу. Поклонники разделились на несколько мнений. Одни считали, что так девушка компенсирует свой низкий рост – в неё всего 167 сантиметров. Другие приняли это за дань моде, ведь «так делает весь Instagram». Последние были самыми наблюдательными. На фотографиях, где Анюта Рай позирует в купальниках, они смогли заметить какие-то неровности в её спине и ногах, что позволило им предположить, что девушка скрывает какой-то дефект. Но сама модель ранее комментариев не давала и успешно принимает участие в съёмках.
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