Анюта Рай шокировала своими «больными» ногами

Популярная модель Анюта Рай может иметь какую-то врождённую ортопедическую болезнь, считают её фанаты. Такой вывод они сделали по фотографиям девушки в купальнике в социальной сети.

Анюта Рай щедро делится с поклонниками своими новыми и старыми снимками. Однако преданные и заботливые фаны заметили одну особенность, сопровождающую каждый снимок звезды. Если Анюта фотографируется не в обуви на высоком каблуке, то она всегда поднимается настолько высоко на носочки, насколько это у неё получается.В комментариях даже была дискуссия по этому поводу. Поклонники разделились на несколько мнений. Одни считали, что так девушка компенсирует свой низкий рост – в неё всего 167 сантиметров. Другие приняли это за дань моде, ведь «так делает весь Instagram». Последние были самыми наблюдательными. На фотографиях, где Анюта Рай позирует в купальниках, они смогли заметить какие-то неровности в её спине и ногах, что позволило им предположить, что девушка скрывает какой-то дефект. Но сама модель ранее комментариев не давала и успешно принимает участие в съёмках.