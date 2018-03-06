Поргина отвезет серьезно больного Караченцова к любовнице

Супруга страдающего онкологическим заболеванием известного актера Николая Караченцова Людмила Поргина намерена отвезти мужа в Петербург к его так называемой любовнице экс-балерине Елене Дмитриевой.

Домбровский Сергей

Танцовщица ранее говорила о том, что имела любовную связь с Караченцовым. Актер якобы даже предлагал Дмитриевой обручиться, но никто не захотел узаконить отношения пары, так как мужчина состоял в официальном браке. По версии балерины, они встречались с Караченцовым 23 года. Он называл Дмитриеву второй женой. Людмила Поргина считает данную информацию полной чушью. Жена Караченцова намерена взять мужа в Петербург на балет «Фигаро», который состоится в Петербурге восьмого марта. В городе на Неве проживает Дмитриева. Поргина с супругом собирается навестить танцовщицу и потребовать от нее объяснений.Караченцов серьезно болен раком. Актер прошел несколько курсом химиотерапии. Сейчас он нуждается в усиленном облучении, способном уничтожить пораженные недугом клетки. Лучше всего подобные процедуры выполняют в Израиле, поэтому Поргина повезет мужа на Родину Иисуса Христа.