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| | "Падазрительна": Анна Хилькевич показала все свои морщины

"Падазрительна": Анна Хилькевич показала все свои морщины

Вчера, 19:29
Звезда серила «Универ» Анна Хилькевич, известная также по многим другим фильмам, опубликовала снимок из автомобиля. Актриса и компания ее друзей, видимо, дурачились и строили рожицы, поэтому выражение лица у каждого из них получилось довольно своеобразным. В частности, Анна сморщила лоб так, что он превратился в некое подобие гармошки, продемонстрировав немалое количество морщин. "Падазрительна", - подписала яркий снимок актриса.

 

"Падазрительна": Анна Хилькевич показала все свои морщины

 

Пользователи, надо сказать, не сильно обратили на это внимание - куда больше их интересовал цвет губной помады Анны. Подписчики буквально в каждом комментарии жаждали разузнать, что это за тон. Они также отметили, что спутник Хилькевич, сидящий рядом с ней на переднем сиденье, очень похож на Дмитрия Тарасова.

Напомним, что Анна частенько делится с поклонниками происходящим в ее жизни, выкладывая соответствующие публикации на своей странице. После того, как актриса приняла участие в шоу «Гипноз», транслируемом на Первом канале, она, по обыкновению, изложила свои впечатления поклонникам, описав их, как полный восторг. Хилькевич абсолютно не ожидала, что пользователи обрушат на нее шквал негатива, обвинив во лжи и притворстве, а также лицемерном отношении к своим же поклонникам. Анна немедленно закрыла комментирование к публикации и новый снимок разместила уже с подписью «Будем добрее!».

Но разозленные подписчики и не подумали останавливаться - они продолжили излагать собственную точку зрения, подчеркивая, что они не верят в реальность этого шоу, считают все постановкой и игрой участников по определенному сценарию. Они призвали Хилькевич быть честнее, а не прятаться за запретами на комментарии, а также обвинили ее в получении гонорара, который и толкает ее на то, чтобы выкладывать информацию в подобном формате и не отвечать на вопросы подписчиков.

Анна же лишь скромно заявила, что не собирается выслушивать подобные обвинения в свой адрес, а некоторые поклонники, все-таки вступились за свою любимицу. Они заявили, что она не обязана отчитываться перед кем бы то ни было, а верить или не верить в гипноз - каждый выбирает для себя сам, поэтому осуждение, в данном случае, неуместно. Анне пожелали не реагировать на такие заявления и продолжать быть такой же непосредственной и жизнерадостной, чтобы радовать своих истинных фанатов.
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