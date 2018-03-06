"Что-то жуткое возле руки": Боня опубликовала паранормальное фото

Телеведущая Виктория Боня в настоящее время отдыхает на популярном горнолыжном курорте Куршевель. Она часто делится с поклонниками фото своего времяпровождения, к чему фанаты обычно относятся достаточно спокойно. В снимках нет пафоса или нарочитости, потому и критики не так много, как у других артистов. В основном, интернет-пользователи умиляются простым, но интересно поданным фотографиям, вполне соответствующим подписям под ними.

Ирина Летинская

Однако один из последних снимков, выставленных в Instagram артистки, навёл подписчиков на мысль – там не помешала бы помощь участников шоу «Битва экстрасенсов». Виктория Боня показала фото, где она наслаждается выпечкой и всевозможными сладостями, отметив, что за окном пурга, потому она предпочла не кататься на лыжах, а провести время внутри помещения, радуясь уюту. Значительная часть интернет-пользователей засомневались, что всё действительно так прекрасно. Дело в том, что возле руки артистки, в которой она держит круассан, и за спиной были обнаружены какие-то подобия лиц.Они отображались достаточно нечётко, однако всё равно казались весьма жуткими. Поклонники испугались за Викторию Боню, посчитав, что на популярном курорте телеведущая столкнулась с настоящими призраками. Они отметили, что туда стоит вызвать специалистов по паранормальным явлениям, потому что это может добром не кончиться.Некоторые также предположили, что камера запечатлела не призраков, а инопланетян. Интернет-пользователи попросили Викторию Боню быть максимально осторожной, чтобы не оказаться жертвой странных существ.Правда, были и те, кто ничего потустороннего или инопланетного в этом фото не усмотрел. Эти комментаторы заявили, что просто фон снимка несколько смазан, вот и представляются там какие-то странные фигуры. Между тем, не имеется никаких официальных доказательств существования призраков. Некоторые учёные считают, что если они теоретически и могли бы быть, то наша техника их точно не уловила бы.Соответственно, реальные съёмки привидений сами по себе не возможны. Ситуация с инопланетянами также весьма спорная. Астрономы не отрицают, что жизнь на других планетах возможна, однако, в основном, предполагают, что пришельцы где-то очень далеко, в другой галактике. Соответственно, добраться до Земли и попасть в кадр обычного фото с горнолыжного курорта российской телеведущей – это весьма и весьма сомнительно.