«Был, раздражал»: Самбурская ликвидировала своего подписчика

Настасья Самбурская любительница шокировать своими постами подписчиков. То она с помощью привольных фото в купальнике «ищет мужа», то просто выставляет фото в джинсах и топе и сообщает, что заблокировала очередного виртуального, с ее слов, неадекватного человека.

Януш Серпнень

«Заблокируешь вот какого-нибудь виртуального идиота и ощущение, что пузырик полиэтиленовый с воздухом лопнул. Был, раздражал! Бац! И нет больше прыща и такое удовлетворение!», - подписала фото актриса.31-летняя Самбурская отличается своим пылким характером, прямолинейностью и немного грубоватым, но неподдельным чувством юмора. Возможно, по этой причине она по популярности лишь самую малость уступает Ольге Бузовой, имея уже до десяти миллионов подписчиков.Самбурская потешаясь над пристрастием отдельных обитателей соцсетей выкладывать снимки в откровенных купальниках, как отчет с места отдыха, выложила фото в довольно непристойных и комических позах, загорая в ОАЭ. Подписав его, что если искать мужа, то загорать нужно только так.Ее посты всегда вызывают бурю эмоций, не стал исключением и последний. Кто-то восторгался ее неординарности, упорству и был рад любому ее образу, считая актрису редкостью в нынешнем лицемерном мире. Отмечали ее честность, смелость и чувство юмора, говоря, мол, она такая, как есть и похожа на саму себя, а таких людей или гнобят или ставят для себя в пример, в такой пример, который чужим ожиданиям соответствовать не обязан.Кроме того Анастасии сочувствовали из-за вызывающих комментариев, которые ей пишут. Называли талантливой со смелыми образами и яркими цветовыми решениями. Кто-то констатировал, что ей с длинными волосами лучше.Но были и ярые противники, которые открыто выражали свое недовольство, удивляясь тому, что Самбурскую считают талантливой актрисой. Интересовалиясь, как такая худоба может вызывать симпатии. «Я пытаюсь увидеть в вас красоту и душу, но вижу камень! Вы резкая и грубая. Иногда даже безжалостная. Твердая как скала. Не пробовали измениться?», - подчеркивали критиканы.Но им в ответ писали, что зачем ей меняться, а всех идиотов не заблокируешь, только нервы себе зря истреплешь. «Анастасия прекрасно играет в театре и кино, да еще и песни тоже здорово поет. И чувство юмора у нее отменное, но Вам с Вашим бедным внутренним миром и больным воображением этого не понять. А вот все «прыщи» не выдавишь столько критиков, которые хаят, но не отписываются. Тогда как «прыщ» выдавишь, а на его место обратно новый выскакивает».